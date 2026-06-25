США провели первые испытания противоракетного щита "Золотой купол", - СМИ

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Соединённые Штаты провели первые масштабные испытания новейшего противоракетного щита "Золотой купол".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Newsweek.

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Система, призванная закрыть небо

Министр обороны США Пит Хегсет лично наблюдал за испытаниями и назвал проект реальным и мощным. Во время испытаний была задействована автономная система, которая самостоятельно обнаруживает и уничтожает цели.

Также использовалась передовая направленная энергия. Это может означать применение лазеров или микроволнового излучения для поражения объектов.

"Во время испытаний использовалась автономная система, которая самостоятельно обнаруживала и уничтожала цели", - сообщается в материале.

Система должна сочетать в себе трекеры, датчики и перехватчики. Она призвана обеспечить защиту от дронов, крылатых ракет и целей, летящих из космоса. Предусмотрена также работа в автоматическом режиме и противодействие гиперзвуковому оружию.

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Стоимость и планы развертывания

Разработку проекта начали еще в январе 2025 года. Ожидается, что система будет готова к концу президентского срока Дональда Трампа.

Основной угрозой считаются гиперзвуковые ракеты России и Китая, которые движутся значительно быстрее звука и способны маневрировать. Имеющиеся системы противовоздушной обороны США способны противодействовать лишь отдельным запускам.

На 2027 финансовый год запрошен оборонный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов. Значительная часть средств пойдет на развертывание этой системы.

Отдельно отмечается, что США активизируют разработку дронов и планируют создавать полигоны для моделирования условий радиоэлектронной борьбы. Также ведется поиск решений для создания компьютеров, которые смогут адаптироваться к новым задачам без подключения к сети.

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