США провели перші випробування протиракетного щита "Золотий купол", - ЗМІ

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Сполучені Штати провели перші масштабні випробування новітнього протиракетного щита "Золотий купол".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Newsweek.

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Система що має закрити небо

Міністр оборони США Піт Гегсет особисто спостерігав за тестами та назвав проєкт реальним і потужним. Під час випробувань застосували автономну систему, яка самостійно виявляє та знищує цілі.

Також використовували передову спрямовану енергію. Це може означати застосування лазерів або мікрохвильового випромінювання для ураження об'єктів.

"Під час тестів використовували автономну систему, яка самостійно виявляла та знищувала цілі", — повідомляється у матеріалі.

Система має поєднувати трекери, сенсори та перехоплювачі. Вона повинна забезпечити захист від дронів, крилатих ракет і цілей, що летять із космосу. Передбачена також робота в автоматичному режимі та протидія гіперзвуковій зброї.

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Вартість і плани розгортання

Розробку проєкту розпочали ще у січні 2025 року. Очікується, що система буде готова до кінця президентського терміну Дональда Трампа.

Основною загрозою вважають гіперзвукові ракети Росії та Китаю, які рухаються значно швидше за звук і можуть маневрувати. Наявні системи протиповітряної оборони США здатні протидіяти лише окремим пускам.

На 2027 фіскальний рік запитано оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів. Значна частина коштів піде на розгортання цієї системи.

Окремо зазначається, що США посилюють розвиток дронів і планують створювати полігони для відтворення умов радіоелектронної боротьби. Також ведеться пошук рішень для створення комп'ютерів, які зможуть адаптуватися до нових завдань без підключення до мережі.

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