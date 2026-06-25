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Взрывы раздались в российской Уфе: атаковано два НПЗ (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В российской Уфе прогремели взрывы. Над одним из объектов виден столб черного дыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в сети.
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Вероятно, был поражен НПЗ, однако информация требует уточнения. Жители сообщают о двух очагах возгорания.
Известно, что в Уфе находится "Башнефть-УНПЗ" - предприятие нефтеперерабатывающей отрасли.
Отметим, что расстояние от украинской границы до Уфы составляет более 1700 км.
Впоследствии издание ASTRA проанализировало видео и сообщило, что в результате ударов повреждены два нефтеперерабатывающих предприятия - "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-УНПЗ".
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