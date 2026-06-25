Взрывы раздались в российской Уфе: атаковано два НПЗ (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российской Уфе прогремели взрывы. Над одним из объектов виден столб черного дыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в сети.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Вероятно, был поражен НПЗ, однако информация требует уточнения. Жители сообщают о двух очагах возгорания.

Известно, что в Уфе находится "Башнефть-УНПЗ" - предприятие нефтеперерабатывающей отрасли.

Отметим, что расстояние от украинской границы до Уфы составляет более 1700 км.

Впоследствии издание ASTRA проанализировало видео и сообщило, что в результате ударов повреждены два нефтеперерабатывающих предприятия - "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-УНПЗ".

Читайте: Зеленский поручил ВСУ наносить упреждающие удары по объектам, которые РФ использует для расширения масштабов войны









