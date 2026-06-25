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Взрывы раздались в российской Уфе: атаковано два НПЗ (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российской Уфе прогремели взрывы. Над одним из объектов виден столб черного дыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в сети.

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Подробности

Вероятно, был поражен НПЗ, однако информация требует уточнения. Жители сообщают о двух очагах возгорания.

Известно, что в Уфе находится "Башнефть-УНПЗ" - предприятие нефтеперерабатывающей отрасли.

Отметим, что расстояние от украинской границы до Уфы составляет более 1700 км.

Впоследствии издание ASTRA проанализировало видео и сообщило, что в результате ударов повреждены два нефтеперерабатывающих предприятия - "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-УНПЗ".

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В Уфе прогремели взрывы: вероятно, был нанесен удар по НПЗ
В Уфе прогремели взрывы: вероятно, был нанесен удар по НПЗ
В Уфе прогремели взрывы: вероятно, был нанесен удар по НПЗ
В Уфе прогремели взрывы: вероятно, был нанесен удар по НПЗ
В Уфе прогремели взрывы: вероятно, был нанесен удар по НПЗ

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