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Вибухи пролунали у російській Уфі: атаковано два НПЗ (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російській Уфі пролунали вибухи. Над одним із об'єктів видно стовп чорного диму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у мережі.
Подробиці
Ймовірно, було уражено НПЗ, проте інформація потребує уточнення. Жителі повідомляють про 2 точки горіння.
Відомо, що в Уфі розташовано Башнєфть-УНПЗ - підприємство нафтопереробної галузі.
Зазначимо, що до Уфи від українського кордону понад 1700 км.
Згодом видання ASTRA проаналізувало відео та повідомило, що внаслідок ударів поошкоджено два нафтопереробних підприємства - "Башнефть-Уфанефтехим" та "Башнефть-УНПЗ".
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