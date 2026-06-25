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Новини Удари по РФ
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Вибухи пролунали у російській Уфі: атаковано два НПЗ (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російській Уфі пролунали вибухи. Над одним із об'єктів видно стовп чорного диму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у мережі.

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Подробиці

Ймовірно, було уражено НПЗ, проте інформація потребує уточнення. Жителі повідомляють про 2 точки горіння.

Відомо, що в Уфі розташовано Башнєфть-УНПЗ - підприємство нафтопереробної галузі.

Зазначимо, що до Уфи від українського кордону понад 1700 км.

Згодом видання ASTRA проаналізувало відео та повідомило, що внаслідок ударів поошкоджено два нафтопереробних підприємства - "Башнефть-Уфанефтехим" та "Башнефть-УНПЗ".

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Вибухи пролунали в Уфі: ймовірно прилетіло по НПЗ
Вибухи пролунали в Уфі: ймовірно прилетіло по НПЗ
Вибухи пролунали в Уфі: ймовірно прилетіло по НПЗ
Вибухи пролунали в Уфі: ймовірно прилетіло по НПЗ
Вибухи пролунали в Уфі: ймовірно прилетіло по НПЗ

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росія (70585) Уфа (11) Удари по РФ (1061)
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