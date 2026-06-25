Прокуратура обжалует залог для экс-командира 103-й бригады ТрО Курко по делу о выплатах на сумму 80 млн грн

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Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона готовит апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения в отношении бывшего командира 103-й бригады ТРо Валерия Курко. Следствие считает, что из-за служебной халатности должностного лица 248 военнослужащим безосновательно начислили почти 80 млн грн дополнительных выплат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

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При избрании меры пресечения прокуратура просила содержание под стражей с залогом в один миллион гривен. Однако суд назначил залог в размере 66 тыс. грн без содержания под стражей. Деньги сразу внесли. В настоящее время Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона готовит апелляцию на это решение суда.

В комментарии пресс-секретарь также добавила, что, по версии следствия, бывший командир был обязан располагать информацией о наличии или отсутствии оснований для выплаты повышенного дополнительного вознаграждения до 100 тысяч гривен в месяц, однако не обеспечил надлежащего контроля за законностью таких начислений и допустил служебную халатность.

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"В течение апреля 2023 – января 2024 года он подписывал приказы о выплате вознаграждения военнослужащим, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорит Юлия Шевченко.

В чем подозревают Курко

По данным следствия, в результате этого 248 военнослужащих из состава подразделений управления бригады (штаба) и отдельных подразделений обеспечения безосновательно получили повышенные выплаты на общую сумму почти 80 миллионов гривен.

В частности, повышенные выплаты начислялись военнослужащим подразделений делопроизводства, планирования, юридической службы, кадрового обеспечения, охраны государственной тайны и других, которые структурно входят в состав штаба и подразделений обеспечения.

В прокуратуре отметили, что бывший командир как главное военное должностное лицо бригады не ставил указанным подразделениям задач, выполнение которых давало бы основания для начисления дополнительного вознаграждения в максимальном размере, а также не обеспечил надлежащего контроля за его начислением и выплатой.

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В боевых документах отсутствуют подтверждающие сведения

Установлено, что в боевых документах воинской части - журналах боевых действий, боевых донесениях и других документах учета - отсутствуют сведения, подтверждающие выполнение этими 248 военнослужащими боевых (специальных) задач, что является основанием для получения таких выплат.

В настоящее время в рамках досудебного расследования также проверяются действия других должностных лиц, которые могли быть причастны к незаконному начислению и выплате указанных средств.

"Сам факт нахождения бригады в районе ведения боевых действий не дает права всем военнослужащим на получение дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен. Такие выплаты предусмотрены только для тех, кто непосредственно выполняет боевые или специальные задачи на линии боевого столкновения. Для других категорий военнослужащих установлено дополнительное вознаграждение в размере 30 или 50 тысяч гривен в зависимости от характера и условий выполнения задач", - сказала Юлия Шевченко.

В то же время эпизоды, которые стали основанием для предъявления подозрения бывшему командиру, не касаются военнослужащих отдельных батальонов бригады, которые непосредственно выполняли боевые задачи на определенных участках обороны и не допустили прорыва армии РФ в своей зоне ответственности.

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Пресс-секретарь также отметила, что нарушение было выявлено в ходе аудита Министерства обороны Украины. После этого прокуратура зарегистрировала уголовное производство и инициировала дополнительную проверку Западного офиса Госаудитслужбы Украины, которая подтвердила предварительные выводы. Также была проведена судебно-экономическая экспертиза. Отдельное служебное расследование провело военное командование, которое также пришло к выводу о совершении необоснованных выплат. Впоследствии офицера перевели на другую должность.

Что известно о Валерии Курко?

Валерий Курко возглавлял 103-ю бригаду ТрО с января 2022 года по 14 февраля 2024 года. Ранее полковник был командиром учебного батальона 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.