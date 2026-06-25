Прокуратура оскаржить заставу для екскомандира 103-ї бригади ТрО Курка у справі про виплати на 80 млн грн

Фото: Facebook/Максим Козицький

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону готує апеляційну скаргу на рішення суду щодо запобіжного заходу колишньому командиру 103 бригади ТРо Валерію Курку. Слідство вважає, що через службову недбалість посадовця 248 військовослужбовцям безпідставно нарахували майже 80 млн грн додаткових виплат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

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Під час обрання запобіжного заходу прокуратура просила тримання під вартою із заставою в один мільйон гривень. Проте суд обрав заставу в 66 тис грн без тримання під вартою. Гроші одразу внесли. Наразі Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону готує апеляцію на це рішення суду.

У коментарі речниця також додала, що за версією слідства, колишній командир, був зобов’язаний володіти інформацією про наявність або відсутність підстав для виплати підвищеної додаткової винагороди до 100 тисяч гривень на місяць, однак не забезпечив належного контролю за законністю таких нарахувань та допустив службову недбалість.

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"Упродовж квітня 2023 – січня 2024 року він підписував накази про виплату винагороди військовослужбовцям, які не брали безпосередньої участі у бойових діях чи заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф проти України", — каже Юлія Шевченко.

У чому підозрюють Курка

За даними слідства, внаслідок цього 248 військовослужбовців зі складу підрозділів управління бригади (штабу) та окремих підрозділів забезпечення безпідставно отримали підвищені виплати на загальну суму майже 80 мільйонів гривень.

Зокрема, підвищені виплати нараховувалися військовослужбовцям підрозділів діловодства, планування, юридичної служби, кадрового забезпечення, охорони державної таємниці та інших, які структурно належать до складу штабу та підрозділів забезпечення.

У прокуратурі зазначили, що колишній командир як головна військова посадова особа бригади не визначав вказаним підрозділам завдань, виконання яких давало б підстави для нарахування додаткової винагороди у максимальному розмірі, а також не забезпечив належного контролю за її нарахуванням і виплатою.

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У бойових документах відсутні підтверджувальні відомості

Встановлено, що у бойових документах військової частини – журналах бойових дій, бойових донесеннях та інших документах обліку – відсутні відомості, які б підтверджували виконання цими 248 військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань, що є підставою для отримання таких виплат.

Наразі в межах досудового розслідування також перевіряються дії інших посадових осіб, які могли бути причетними до незаконного нарахування та виплати зазначених коштів.

"Сам факт перебування бригади в районі ведення бойових дій не надає права всім військовослужбовцям на отримання додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень. Такі виплати передбачені лише для тих, хто безпосередньо виконує бойові або спеціальні завдання на лінії бойового зіткнення. Для інших категорій військовослужбовців встановлено додаткову винагороду у розмірі 30 або 50 тисяч гривень залежно від характеру та умов виконання завдань", – пояснила Юлія Шевченко.

Водночас епізоди, які стали підставою для повідомлення про підозру екскомандиру, не стосуються військовослужбовців окремих батальйонів бригади, які безпосередньо виконували бойові завдання на визначених ділянках оборони та не допустили прориву армії РФ у своїй смузі відповідальності.

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Речниця також зазначила, що порушення було виявлено під час аудиту Міністерства оборони України. Після цього прокуратура зареєструвала кримінальне провадження та ініціювала додаткову перевірку Західного офісу Держаудитслужби України, яка підтвердила попередні висновки. Також було проведено судово-економічну експертизу. Окреме службове розслідування здійснило військове командування, яке теж дійшло висновку про здійснення необґрунтованих виплат. Згодом офіцера перевели на іншу посаду.

Що відомо про Валерія Курка?

Валерій Курко очолював 103 бригаду ТрО із січня 2022 року до 14 лютого 2024 року. Раніше полковник був командиром навчального батальйону 199 навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.