Россия нанесла удар по локомотивам в двух областях: погиб помощник машиниста
25 июня российские войска нанесли прицельные удары по локомотивам "Укрзализныци" в Сумской и Запорожской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский. По его словам, один удар зафиксировали в Сумской области, а еще два - в Запорожье.
Погиб помощник машиниста
Перцовский сообщил, что две локомотивные бригады удалось эвакуировать до попаданий.
Во время третьей атаки в Запорожье погиб помощник машиниста, который не успел эвакуироваться и находился в задней кабине локомотива.
Машинист, по словам председателя правления "Укрзалізниці", не пострадал.
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