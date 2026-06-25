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Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
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Россия нанесла удар по локомотивам в двух областях: погиб помощник машиниста

РФ атаковала локомотивы, есть погибший железнодорожник

25 июня российские войска нанесли прицельные удары по локомотивам "Укрзализныци" в Сумской и Запорожской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский. По его словам, один удар зафиксировали в Сумской области, а еще два - в Запорожье.

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Погиб помощник машиниста

Перцовский сообщил, что две локомотивные бригады удалось эвакуировать до попаданий.

Во время третьей атаки в Запорожье погиб помощник машиниста, который не успел эвакуироваться и находился в задней кабине локомотива.

Машинист, по словам председателя правления "Укрзалізниці", не пострадал.

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