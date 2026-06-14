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Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
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РФ атаковала железнодорожную станцию Лозовая: ранены машинист и его помощник

лозова

Утром 14 июня российские беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру Харьковской области. На станции Лозовая повреждены локомотивы, а машинист и его помощник получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

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"Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Харьковской области. Сегодня утром в результате вражеских ударов БПЛА по станции Лозовая были повреждены локомотивы", - говорится в сообщении.

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Пострадали машинист и его помощник

В результате атаки травмы получили машинист и помощник машиниста. Им оказана необходимая медицинская помощь.

"Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение", - подчеркнули в министерстве.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

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Укрзализныця (2886) Харьковская область (2782) Лозовский район (48) Лозовая (26)
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Так розумію, їхати в відпустку через Харків або Дніпро..
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14.06.2026 13:23 Ответить
Клин клином вибивають.Тому заявку "Мадяру" і аналогічним методом випалювати рухомий склад ржд до Урала.
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14.06.2026 14:05 Ответить
 
 