РФ атаковала железнодорожную станцию Лозовая: ранены машинист и его помощник
Утром 14 июня российские беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру Харьковской области. На станции Лозовая повреждены локомотивы, а машинист и его помощник получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.
"Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Харьковской области. Сегодня утром в результате вражеских ударов БПЛА по станции Лозовая были повреждены локомотивы", - говорится в сообщении.
Пострадали машинист и его помощник
В результате атаки травмы получили машинист и помощник машиниста. Им оказана необходимая медицинская помощь.
"Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение", - подчеркнули в министерстве.
Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль