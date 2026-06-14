РФ атакувала залізничну станцію Лозова: поранені машиніст і його помічник
Російські безпілотники вранці 14 червня атакували залізничну інфраструктуру Харківщини. На станції Лозова пошкоджено локомотиви, а поранення дістали машиніст та його помічник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ інформує Міністерство розвитку громад та територій України.
"Ворог атакував залізничну інфраструктуру Харківщини. Сьогодні вранці внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова було пошкоджено локомотиви", - ідеться в повідомленні.
Травмовані машиніст і його помічник
Внаслідок атаки травми отримали машиніст та помічник машиніста. Їм надано необхідну медичну допомогу.
"Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення", - наголосили у міністерстві.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.
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