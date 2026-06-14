РФ атакувала залізничну станцію Лозова: поранені машиніст і його помічник

Російські безпілотники вранці 14 червня атакували залізничну інфраструктуру Харківщини. На станції Лозова пошкоджено локомотиви, а поранення дістали машиніст та його помічник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

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"Ворог атакував залізничну інфраструктуру Харківщини. Сьогодні вранці внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова було пошкоджено локомотиви", - ідеться в повідомленні.

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Травмовані машиніст і його помічник

Внаслідок атаки травми отримали машиніст та помічник машиніста. Їм надано необхідну медичну допомогу.



"Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення", - наголосили у міністерстві.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.

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