УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11122 відвідувача онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
838 2

РФ атакувала залізничну станцію Лозова: поранені машиніст і його помічник

лозова

Російські безпілотники вранці 14 червня атакували залізничну інфраструктуру Харківщини. На станції Лозова пошкоджено локомотиви, а поранення дістали машиніст та його помічник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ворог атакував залізничну інфраструктуру Харківщини. Сьогодні вранці внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова було пошкоджено локомотиви", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: РФ вдарила по депо на Сумщині: загинула залізничниця, четверо поранені

Травмовані машиніст і його помічник

Внаслідок атаки травми отримали машиніст та помічник машиніста. Їм надано необхідну медичну допомогу.

"Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення", - наголосили у міністерстві.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.

Також дивіться: Російський дрон влучив в електровоз "Укрзалізниці" у Запоріжжі. ФОТО

Автор: 

Укрзалізниця (7195) Харківська область (2834) Лозівський район (49) Лозова (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так розумію, їхати в відпустку через Харків або Дніпро..
показати весь коментар
14.06.2026 13:23 Відповісти
Клин клином вибивають.Тому заявку "Мадяру" і аналогічним методом випалювати рухомий склад ржд до Урала.
показати весь коментар
14.06.2026 14:05 Відповісти
 
 