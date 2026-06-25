Росія вдарила по локомотивах у двох областях: загинув помічник машиніста
Російські війська 25 червня завдали прицільних ударів по локомотивах "Укрзалізниці" у Сумській та Запорізькій областях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. За його словами, один удар зафіксували на Сумщині та ще два – у Запоріжжі.
Загинув помічник машиніста
Перцовський повідомив, що дві локомотивні бригади вдалося евакуювати до влучань.
Під час третьої атаки в Запоріжжі загинув помічник машиніста, який не встиг евакуюватися та перебував у задній кабіні локомотива.
Машиніст, за словами голови правління "Укрзалізниці", не постраждав.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль