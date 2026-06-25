Росія вдарила по локомотивах у двох областях: загинув помічник машиніста

Російські війська 25 червня завдали прицільних ударів по локомотивах "Укрзалізниці" у Сумській та Запорізькій областях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. За його словами, один удар зафіксували на Сумщині та ще два – у Запоріжжі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загинув помічник машиніста

Перцовський повідомив, що дві локомотивні бригади вдалося евакуювати до влучань.

Під час третьої атаки в Запоріжжі загинув помічник машиніста, який не встиг евакуюватися та перебував у задній кабіні локомотива.

Машиніст, за словами голови правління "Укрзалізниці", не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала залізничну станцію Лозова: поранені машиніст і його помічник