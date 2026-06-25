Из-за российских обстрелов отключена электроэнергия у части потребителей в пяти областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и российских обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.
Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на утро 25 июня сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Восстановление электроснабжения
Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ограничения не прогнозируются
Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.
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