Через російські обстріли знеструмлено частину споживачів у п’яти областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 25 червня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Відновлення електропостачання
Зазначається, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Обмеження не прогнозуються
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.
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