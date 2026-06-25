Литва выделяет почти €10 млн дополнительной помощи Украине, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о новом пакете поддержки для Украины и призвал ускорить переговоры о вступлении в ЕС и увеличить инвестиции в восстановление.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Науседа заявил, что продвижение Украины к членству в ЕС зависит не только от темпов реформ в Киеве, но и от политической воли самого Европейского Союза.
"Это зависит также от воли и решимости Европейского Союза сделать Европу сильнее, устойчивее и более единой", - подчеркнул Науседа.
Почти €10 млн дополнительной помощи
Науседа объявил о предоставлении Украине почти 10 млн евро дополнительной поддержки, которая дополняет уже ранее выделенные средства.
По его словам, Литва продолжает оказывать системную финансовую и институциональную поддержку Украине в условиях войны.
Литва запускает ряд инициатив для поддержки восстановления украинских громад:
- программа бизнес-партнерства между литовскими и украинскими компаниями;
- программа муниципального партнерства для украинских громад;
- проекты по установке солнечных электростанций для школ и больниц;
- новый набор в программу Create Ukraine для молодых специалистов.
Эти инициативы направлены на привлечение инвестиций, развитие инноваций и практическое восстановление инфраструктуры.
Долгосрочная военная поддержка
Президент Литвы также напомнил, что страна обязалась в течение десяти лет направлять не менее 0,25% ВВП на военную помощь и помощь в сфере безопасности Украине.
"Цена колебаний гораздо выше, чем цена поддержки", - подчеркнул Науседа.
Он добавил, что Литва не только выполняет эти обязательства, но и превышает их, увеличивая объемы помощи.
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