Литва выделяет почти €10 млн дополнительной помощи Украине, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о новом пакете поддержки для Украины и призвал ускорить переговоры о вступлении в ЕС и увеличить инвестиции в восстановление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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Науседа заявил, что продвижение Украины к членству в ЕС зависит не только от темпов реформ в Киеве, но и от политической воли самого Европейского Союза.

"Это зависит также от воли и решимости Европейского Союза сделать Европу сильнее, устойчивее и более единой", - подчеркнул Науседа.

Почти €10 млн дополнительной помощи

Науседа объявил о предоставлении Украине почти 10 млн евро дополнительной поддержки, которая дополняет уже ранее выделенные средства.

По его словам, Литва продолжает оказывать системную финансовую и институциональную поддержку Украине в условиях войны.

Литва запускает ряд инициатив для поддержки восстановления украинских громад:

программа бизнес-партнерства между литовскими и украинскими компаниями;

программа муниципального партнерства для украинских громад;

проекты по установке солнечных электростанций для школ и больниц;

новый набор в программу Create Ukraine для молодых специалистов.

Эти инициативы направлены на привлечение инвестиций, развитие инноваций и практическое восстановление инфраструктуры.

Долгосрочная военная поддержка

Президент Литвы также напомнил, что страна обязалась в течение десяти лет направлять не менее 0,25% ВВП на военную помощь и помощь в сфере безопасности Украине.

"Цена колебаний гораздо выше, чем цена поддержки", - подчеркнул Науседа.

Он добавил, что Литва не только выполняет эти обязательства, но и превышает их, увеличивая объемы помощи.

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