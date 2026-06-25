Литва виділяє майже €10 млн додаткової допомоги Україні, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про новий пакет підтримки для України та закликав прискорити переговори про вступ до ЄС і посилити інвестиції у відбудову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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Науседа заявив, що просування України до членства в ЄС залежить не лише від темпів реформ у Києві, а й від політичної волі самого Європейського Союзу.

"Це залежить також від волі та рішучості Європейського Союзу зробити Європу сильнішою, стійкішою і більш об’єднаною", – наголосив Науседа.

Майже €10 млн додаткової допомоги

Науседа оголосив про надання Україні майже €10 мільйонів додаткової підтримки, що доповнює вже раніше виділені кошти.

За його словами, Литва продовжує системну фінансову й інституційну підтримку України в умовах війни.

Литва запускає низку ініціатив для підтримки відновлення українських громад:

програма бізнес-партнерства між литовськими та українськими компаніями;

програма муніципального партнерства для українських громад;

проєкти зі встановлення сонячних електростанцій для шкіл і лікарень;

новий набір програми Create Ukraine для молодих фахівців.

Ці ініціативи спрямовані на залучення інвестицій, розвиток інновацій та практичну відбудову інфраструктури.

Довгострокова військова підтримка

Президент Литви також нагадав, що країна зобов’язалася протягом десяти років спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на військову та безпекову допомогу Україні.

"Ціна вагання є набагато вищою, ніж ціна підтримки", – підкреслив Науседа.

Він додав, що Литва не лише виконує ці зобов’язання, а й перевищує їх, збільшуючи обсяги допомоги.

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