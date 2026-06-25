Война в Украине не имеет военного решения, её можно остановить только за столом переговоров, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что война в Украине не имеет военного решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

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"Война в Украине длится уже почти 1600 дней, принося огромные человеческие страдания и разрушения, ее последствия ощущаются далеко за пределами Украины. Для нас, в Словакии, нет лучшей альтернативы полному соблюдению международного права, основанного на ключевых положениях Устава ООН", - сказал глава словацкого правительства.

Он напомнил, что Словакия всегда призывала к более активному использованию дипломатии.

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"Судя по последним обсуждениям европейских лидеров, все больше государств-членов ЕС видят в этом преимущества. Я считаю, что ЕС должен поддерживать мирные инициативы. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может быть остановлена только за столом переговоров", - считает Фицо.

Отдельно он отметил, что "более ранний мир означает меньше разрушений, а меньше разрушений означает более легкое восстановление". В то же время, как считает Фицо, без прекращения войны восстановление суверенитета, демократии и построение новой процветающей и европейской Украины не будут полностью возможны.

"Кроме того, реформы Украины, основанные на процессе интеграции с ЕС, будут более сложными, и миллионы граждан Украины не вернутся в свои дома, а вместо этого сосредоточатся на построении нового будущего в других местах", - подытожил он.

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