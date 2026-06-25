Війна в Україні не має військового вирішення, її можна зупинити лише за столом переговорів, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що війна в Україні не має військового вирішення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав під час Конференції з питань відновлення України у Гданську.

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Подробиці

"Війна в Україні триває вже майже 1600 днів, спричиняючи величезні людські страждання та руйнування, її наслідки відчуваються далеко за межами України. Для нас, у Словаччині, немає кращої альтернативи повній повазі до міжнародного права, що ґрунтується на ключових положеннях Статуту ООН", - сказав глава словацького уряду.

Він нагадав, що Словаччина завжди закликала до більшої дипломатії.

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"Судячи з останніх обговорень європейських лідерів, все більше держав-членів ЄС бачать її переваги. Я вважаю, що ЄС повинен підтримувати мирні ініціативи. Ця руйнівна війна не має військового вирішення і може бути зупинена лише за столом переговорів", - вважає Фіцо.

Окремо він зазначив, що "раніший мир означає менше руйнувань, а менше руйнувань означає легшу відбудову". Водночас, як вважає Фіцо, без зупинення війни відновлення суверенітету, демократії та побудова нової процвітаючої та європейської України не будуть повністю можливими.

"Також реформи України, засновані на процесі інтеграції з ЄС, будуть складнішими, і мільйони громадян України не повернуться до своїх домівок, а натомість зосередяться на побудові нового майбутнього в інших місцях", - підсумував він.

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