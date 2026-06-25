На 101-м году жизни умер один из последних ветеранов УПА Олекса Слижук, переживший 32 ареста
В Ивано-Франковской области на 101-м году жизни умер ветеран Украинской повстанческой армии Олекса Слижук (псевдоним "Синица"), который за поддержку повстанческого движения пережил 32 ареста советскими спецслужбами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Кутский поселковый совет.
В своем доме он оборудовал медпункт для повстанцев
Олекса Слижук был жителем села Розтоки Кутской громады. Во время освободительной борьбы он помогал воинам УПА, обустроив в собственном доме медицинский пункт и место, где повстанцы могли получить еду, одежду и самое необходимое.
Сам ветеран вспоминал, что присоединился к украинскому подполью еще во времена германской оккупации, однако из-за состояния здоровья не смог стать бойцом УПА. Несмотря на это, он оказывал повстанцам помощь и даже получил ранение, когда перевозил для них груз.
За поддержку УПА его 32 раза задерживали
За поддержку Украинской повстанческой армии сотрудники НКВД 32 раза задерживали Олексу Слижука и вызывали на допросы.
Помимо участия в подпольном движении, он работал на сплаве леса в Карпатах, управляя дарабой - традиционным плотом из бревен.
В апреле 2026 года ветеран отметил свое 100-летие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль