На 101-м году жизни умер один из последних ветеранов УПА Олекса Слижук, переживший 32 ареста

В Ивано-Франковской области на 101-м году жизни умер ветеран Украинской повстанческой армии Олекса Слижук (псевдоним "Синица"), который за поддержку повстанческого движения пережил 32 ареста советскими спецслужбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Кутский поселковый совет.

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В своем доме он оборудовал медпункт для повстанцев

Олекса Слижук был жителем села Розтоки Кутской громады. Во время освободительной борьбы он помогал воинам УПА, обустроив в собственном доме медицинский пункт и место, где повстанцы могли получить еду, одежду и самое необходимое.

Сам ветеран вспоминал, что присоединился к украинскому подполью еще во времена германской оккупации, однако из-за состояния здоровья не смог стать бойцом УПА. Несмотря на это, он оказывал повстанцам помощь и даже получил ранение, когда перевозил для них груз.

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За поддержку УПА его 32 раза задерживали

За поддержку Украинской повстанческой армии сотрудники НКВД 32 раза задерживали Олексу Слижука и вызывали на допросы.

Помимо участия в подпольном движении, он работал на сплаве леса в Карпатах, управляя дарабой - традиционным плотом из бревен.

В апреле 2026 года ветеран отметил свое 100-летие.

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