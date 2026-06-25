Помер на 101-му році один із останніх ветеранів УПА Олекса Слижук, який пережив 32 арешти
На Івано-Франківщині на 101-му році життя помер ветеран Української повстанської армії Олекса Слижук (псевдо "Синиця"), який за підтримку повстанського руху пережив 32 арешти радянських спецслужб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Кутська селищна рада.
У своїй хаті облаштував медпункт для повстанців
Олекса Слижук був жителем села Розтоки Кутської громади. Під час визвольної боротьби він допомагав воїнам УПА, облаштувавши у власному будинку медичний пункт та місце, де повстанці могли отримати їжу, одяг і найнеобхідніше.
Сам ветеран згадував, що долучився до українського підпілля ще за часів німецької окупації, однак через стан здоров'я не зміг стати бійцем УПА. Попри це він забезпечував повстанців допомогою та навіть отримав поранення, коли перевозив для них вантаж.
За підтримку УПА його 32 рази затримували
За підтримку Української повстанської армії співробітники НКВС 32 рази затримували Олексу Слижука та викликали на допити.
Окрім участі у підпільному русі, він працював на сплаві лісу в Карпатах, керуючи дарабою – традиційним плотом із колод.
У квітні 2026 року ветеран відзначив своє 100-річчя.
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