Шмыгаль призвал ЕС отказаться от российского ядерного топлива, которое приносит РФ до €200 млрд

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль призвал страны Европейского Союза постепенно отказаться от российского ядерного топлива, которое, по его словам, приносит бюджету РФ около 200 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе Диалога высокого уровня на Конференции по восстановлению Украины (URC2026) в Гданьске, передает Укрінформ.

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Украина предлагает диверсифицировать поставки ядерного топлива

Шмыгаль отметил, что Европа уже добилась значительного прогресса в отказе от российской нефти и газа, однако отдельные страны-члены ЕС до сих пор полностью зависят от российских ядерных технологий.

"Должны быть введены абсолютные ограничения на молекулы нефти и газа российского происхождения. Я предложил европейским коллегам диверсифицировать российские ядерные технологии", - сказал он.

Отказ предлагают осуществлять поэтапно

По словам Шмыгаля, ввести полный запрет на поставки российского ядерного топлива сразу невозможно, однако это можно сделать постепенно.

Он подчеркнул, что даже первый этап таких ограничений станет четким сигналом для России о потере европейского рынка.

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