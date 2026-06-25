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Новини Ядерне паливо
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Шмигаль закликав ЄС відмовитися від російського ядерного палива, яке приносить РФ до €200 млрд

Україна закликала Європу поступово відмовитися від ядерного палива з РФ

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль закликав країни Європейського Союзу поступово відмовитися від російського ядерного палива, яке, за його словами, приносить бюджету РФ близько 200 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив під час Діалогу високого рівня на Конференції з відновлення України (URC2026) у Гданську, передає Укрінформ.

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Україна пропонує диверсифікувати постачання ядерного палива

Шмигаль зазначив, що Європа вже досягла значного прогресу у відмові від російських нафти й газу, однак окремі країни-члени ЄС досі повністю залежать від російських ядерних технологій.

"Мають реалізуватися абсолютні обмеження на молекули нафти й газу російського походження. Я запропонував європейським колегам диверсифікувати російські ядерні технології", – сказав він.

Відмову пропонують реалізовувати поетапно

За словами Шмигаля, запровадити повну заборону на постачання російського ядерного палива одразу неможливо, однак це можна зробити поступово.

Він наголосив, що навіть перший етап таких обмежень стане чітким сигналом для Росії про втрату європейського ринку.

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Автор: 

відмова (65) росія (70608) ядерне паливо (334) Євросоюз (15299) Шмигаль Денис (4942)
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Топ коментарі
+3
А Україна має перестати експортувати уран, він має стати основою енергетичної безпеки.

Повна заборона на експорт урану та літію: Ці елементи є важливою сировиною для ядерних та термоядерних реакторів і містять в собі величезну кількість енергії. 1 кг урану може дати 238,888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері. В 2024 ми експортували 665,848 кг урану, на суму $80,628,120. Якщо цей самий уран використати в реакторах на швидких нейтронах, можна згенерувати енергії на 16трлн грн. при нинішній ціні за електрику в 4.32/квт*год.
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25.06.2026 17:31 Відповісти
+2
Щось із цифрами занесло. Невже 200000000000 доларів?
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25.06.2026 17:08 Відповісти
+1
Нє - ну це він загнув! - 20 млд - реал
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25.06.2026 17:10 Відповісти

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