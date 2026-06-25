Шмигаль закликав ЄС відмовитися від російського ядерного палива, яке приносить РФ до €200 млрд
Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль закликав країни Європейського Союзу поступово відмовитися від російського ядерного палива, яке, за його словами, приносить бюджету РФ близько 200 млрд євро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив під час Діалогу високого рівня на Конференції з відновлення України (URC2026) у Гданську, передає Укрінформ.
Україна пропонує диверсифікувати постачання ядерного палива
Шмигаль зазначив, що Європа вже досягла значного прогресу у відмові від російських нафти й газу, однак окремі країни-члени ЄС досі повністю залежать від російських ядерних технологій.
"Мають реалізуватися абсолютні обмеження на молекули нафти й газу російського походження. Я запропонував європейським колегам диверсифікувати російські ядерні технології", – сказав він.
Відмову пропонують реалізовувати поетапно
За словами Шмигаля, запровадити повну заборону на постачання російського ядерного палива одразу неможливо, однак це можна зробити поступово.
Він наголосив, що навіть перший етап таких обмежень стане чітким сигналом для Росії про втрату європейського ринку.
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Повна заборона на експорт урану та літію: Ці елементи є важливою сировиною для ядерних та термоядерних реакторів і містять в собі величезну кількість енергії. 1 кг урану може дати 238,888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері. В 2024 ми експортували 665,848 кг урану, на суму $80,628,120. Якщо цей самий уран використати в реакторах на швидких нейтронах, можна згенерувати енергії на 16трлн грн. при нинішній ціні за електрику в 4.32/квт*год.