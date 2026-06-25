Мужчина ранил ножом двух полицейских в Харькове во время проверки документов, он задержан, — Нацполиция
В Харькове задержан злоумышленник, напавший на полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Полицейские получили ранения
Как отмечается, инцидент произошел 25 июня около 16:00 в Салтовском районе Харькова. Во время исполнения служебных обязанностей полицейские проводили проверку документов гражданина. В ходе общения мужчина начал вести себя агрессивно и внезапно напал на правоохранителей с ножом.
Вследствие нападения двое полицейских получили телесные повреждения.
Нападавший задержан
В Нацполиции сообщили, что в настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Установлено, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Также мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о предъявлении фигуранту уведомления о подозрении в совершении преступления. Следственные действия продолжаются.
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