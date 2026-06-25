Чоловік поранив ножем двох поліцейських у Харкові під час перевірки документів, його затримано, - Нацполіція

У Харкові затримано зловмисника, який напад на поліцейських під час виконання ними службових обов’язків.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Поранено поліцейських

Як зазначається, подія сталася 25 червня близько 16:00 у Салтівському районі Харкова. Під час виконання службових обов’язків поліцейські здійснювали перевірку документів громадянина. У процесі спілкування чоловік почав поводитися агресивно та раптово напав на правоохоронців із ножем.



Унаслідок нападу двоє поліцейських дістали тілесні ушкодження.

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Нападника затримано

У Нацполіції повідомили, що нині зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що фігурант раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів. Також чоловік перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

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Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Слідчі дії тривають.