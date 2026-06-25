Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 25 июня, — Воздушные силы (обновлено)

Вечером 25 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:07 — поступило сообщение о БПЛА в направлении Сум с востока.

В 20:34 — БПЛА на севере Харьковской области.

В 20:36 — БПЛА вдоль границы между Сумской и Черниговской областями в южном направлении.

В 20:37 — активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах.

В 20:39 — БПЛА направляется в сторону Новгород-Северского.

В 20:40 — БПЛА в направлении Эсмани в Сумской области с востока.

В 20:43 — повторные запуски КАБ на север Харьковской области.

Обновленная информация

В 20:54 - угроза баллистики (север).

В 20:57 – ракета на Киев.

Обновленная информация

В 21:00 - угроза баллистики (северо-восток).

В 21:01 – КАБы на северо-восток Харьковщины.

В 21:04 – ракета на Киев.

В 21:06 – реактивный БпЛА в Богодуховском районе Харьковщины юго-западным курсом.

Обновленная информация

В 21:19 – КАБы на Запорожскую область.

В 21:20 – БпЛА на Харьков с севера.

В 21:21 – КАБы на Днепропетровщину.

В 21:24 – БпЛА в направлении Шостки на Сумщине с востока. Реактивный БПЛА на востоке Полтавщины в северо-восточном направлении.

В 21:25 – КАБы на восток Харьковщины.

В 21:29 – повторные пуски КАБов на Днепропетровщину.

В 21:32 – реактивный БпЛА на Старый Салтов на Харьковщине с севера.

В 21:33 - реактивный БпЛА следует на Чугуев.

В 21:37 – БпЛА на Харьков с северо-востока.

В 21:39 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 21:42 – реактивный БпЛА в направлении Люботина на Харьковщине с севера.

Обновленная информация

В 21:51 – сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 21:57 - КАБы на Донетчине.

В 22:06 - БпЛА курсом на г.Харьков с северо-востока.

В 22:08 - пуски КАБ на Запорожье.

В 22:10 - БПЛА на Черниговщине, курс на Нежин. Реактивный БпЛА в Харьковской области, курс западный.

В 22:12 - активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 22:23 - БпЛА на западе Черниговщины, курс на Киевщину.

Ранее сообщалось, что 25 июня россияне атаковали Купянскский район кассетными бомбами: один человек погиб и четверо пострадали.

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