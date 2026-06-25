Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 25 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері 25 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:07 - Повідомлялося про БпЛА у напрямку Сум зі сходу.

О 20:34 - КАБи на північ Харківщини.

О 20:36 - БпЛА вздовж межі між Сумською та Чернігівською областями у південному напрямку.

О 20:37 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:39 - БпЛА прямує у напрямку Новгород-Сіверського.

О 20:40 - БпЛА у напрямку Есмані на Сумщині зі сходу.

О 20:43 - Повторні пуски КАБів на північ Харківщини.

Оновлена інформація

О 20:54 - Загроза балістики (північ).

О 20:57 - Ракета на Київ.

Оновлена інформація

О 21:00 - Загроза балістики (північний схід).

О 21:01 - КАБи на північний схід Харківщини.

О 21:04 - Ракета на Київ.

О 21:06 - Реактивний БпЛА у Богодухівському районі Харківщини південно-західним курсом.

Раніше повідомлялося, що 25 червня росіян атакували КАБами Куп’янщину: одна людина загинула і четверо постраждали.

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