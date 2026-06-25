Словакия подтвердила подготовку визита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Братиславу, однако окончательные даты поездки ещё согласовываются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара в Facebook.

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Подготовка визита и дипломатические договоренности

По словам главы МИД Словакии, во время телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой была подтверждена заинтересованность Владимира Зеленского в визите в Братиславу.

Также сообщается, что во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске премьеры Словакии и Украины Роберт Фицо и Юлия Свириденко договорились провести следующее совместное заседание правительств во Львове.

Ранее Роберт Фицо заявлял, что завершение войны в Украине возможно только путем переговоров. Кроме того, во время встречи 19 июня с Владимиром Зеленским стороны обсудили как общие позиции, так и разногласия.

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