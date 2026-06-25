Словаччина підтвердила підготовку візиту Зеленського

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Братислави, однак остаточні дати поїздки ще узгоджуються.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара у Фейсбук.

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Підготовка візиту та дипломатичні домовленості

За словами глави МЗС Словаччини, під час телефонної розмови з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою було підтверджено зацікавленість Володимира Зеленського у візиті до Братислави.

Також повідомляється, що під час Конференції з питань відновлення України у Гданську прем’єри Словаччини та України Роберт Фіцо та Юлія Свириденко домовилися провести наступне спільне засідання урядів у Львові.

Раніше Роберт Фіцо заявляв, що завершення війни в Україні можливе лише через переговори. Крім того, під час зустрічі 19 червня з Володимиром Зеленським сторони обговорили як спільні позиції, так і розбіжності.

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