РФ теряет контроль над логистикой в Крыму: возможны гуманитарные риски, - 1-й ОШП

В Крыму могут обостриться проблемы с логистикой РФ, что повлияет на военные и гражданские нужды и может привести даже к гуманитарным рискам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Еспресо" рассказал командир Первого отдельного штурмового полка им. Дмитрия Коцюбайло (1-й ОШП) Дмитрий "Перун" Филатов.

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"Сейчас мы видим, что противник вообще перестал снабжать свою группировку из Крыма. То есть раньше бензовозы ехали через Крым, сейчас мы этого не наблюдаем. Есть движение только гражданского транспорта, грузовики очень редко появляются на этих маршрутах", - отметил Филатов.

При этом враг не прекращает попыток взять под контроль все асфальтированные дороги на направлениях Мариуполь — Бердянск и на Запорожье. Пока ему это еще не удается, однако, как он отметил, со временем оккупанты будут уделять этому все больше внимания.

"В ближайшее время любое передвижение из Крыма и вообще Крым станет очень большой проблемой для противника. Не с военной точки зрения, а в целом. То есть там будут, скажем так, условия, близкие к гуманитарной катастрофе", - подчеркнул Филатов.

Командир Первого отдельного штурмового полка отметил, что ситуация на Запорожском направлении стала более благоприятной для Сил обороны из-за ухудшения логистики противника с территории Крыма.

"Мы видим, что уменьшилась интенсивность артиллерийских ударов, влияние БПЛА противника. Да, ситуация еще не стабилизировалась полностью, но, тем не менее, противник стал реже применять артиллерию, менее интенсивно. Мы также видим, что количество штурмов постепенно снижается", - добавил Филатов.

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