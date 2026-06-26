РФ втрачає контроль над логістикою в Криму: можливі гуманітарні ризики, - 1-й ОШП

У Криму можуть загостритися проблеми з логістикою РФ, що вплине на військові та цивільні потреби, аж до гуманітарних ризиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо" розповів командир Першого окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла (1-й ОШП) Дмитро "Перун" Філатов.

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"Наразі ми бачимо, що противник взагалі перестав забезпечувати своє угруповання з Криму. Тобто раніше бензовози йшли через Крим, зараз ми цього не бачимо. Є рух лише цивільного транспорту, вантажівки дуже рідко з'являються на цих маршрутах", - зазначив Філатов.

При цьому ворог не полишає спроб взяти під контроль усі асфальтовані дороги на напрямках Маріуполь - Бердянськ і на Запоріжжя. Наразі йому це ще не вдається, однак, як він зазначив, з часом окупанти приділятимуть цьому дедалі більше уваги.

"Найближчим часом будь-яке пересування з Криму і взагалі Крим стане дуже великою проблемою для противника. Не з військової точки зору, а більше в загальному. Тобто там будуть, скажімо так, умови, близькі до гуманітарної катастрофи", - наголосив Філатов.

Командир Першого окремого штурмового полку зазначив, що ситуація на Запорізькому напрямку стала більш сприятливою для Сил оборони через погіршення логістики противника з території Криму.

"Ми бачимо, що зменшилась інтенсивність артилерійських ударів, вплив БпЛА противника. Так, це ще не стабілізовано повністю, але, тим не менш, противник став рідше застосовувати артилерію, менш інтенсивно. Ми також бачимо, що кількість штурмів поступово знижується", - додав Філатов.

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