На фронте погиб фиксер ABC News Максим Осердчук

В ходе боевых действий погиб Максим Осердчук, работавший фиксером для ABC News и недавно вступивший в ряды ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ABC News.

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Отмечается, что Максим Осердчук погиб в результате удара российского дрона.

"Он был другом и коллегой для тех из нас, кто освещал события в Украине. Он возил многих из нас по всей стране к линии фронта, заботясь о нашей безопасности. Он всегда улыбался. Мы вспоминаем его острый ум, называя его одним из поистине замечательных людей в этой жизни", - отметил журналист ABC Дэвид Мюр.

Отмечается, что Максим любил свою работу, страну и коллег. Он стал частью команды телеканала, когда началась полномасштабная война.

"Все мы, кто работал с Максом, думаем о нем, его жене Екатерине и их маленькой дочери Марии. Максу было всего 30 лет", - добавил Мюр.

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