На фронті загинув фіксер ABC News Максим Осередчук

Під час бойових дій загинув Максим Осередчук, який працював фіксером для ABC News і нещодавно долучився до ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ABC News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що Максим Осередчук загинув через удар російського дрона.

"Він був другом і колегою для тих із нас, хто висвітлював події в Україні. Він возив багатьох із нас по всій країні до лінії фронту, дбаючи про нашу безпеку. Він завжди всміхався. Ми згадуємо його гострий розум, називаючи його однією зі справді чудових людей у цьому житті", — зазначив журналіст АВС Девід Муір.

Зазначається, що Максим любив свою роботу, країну й колег. Він став частиною команди телеканалу, коли почалася повномасштабна війна.

"Усі ми, хто працював із Максом, думаємо про нього, його дружину Катерину та їхню маленьку доньку Марію. Максу було лише 30 років", - додав Муір.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литовський доброволець Ігнас Кайлюс загинув на війні в Україні, - ЗМІ