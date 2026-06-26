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Новости Атака РФ КАБами по Херсону
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Россия авиаударом оставила без света Центральный район Херсона, - ГВА

В Херсоне в результате авиаудара РФ повреждены энергообъекты

В Херсоне в результате российского авиаудара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего Центральный район города остался без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

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В результате атаки повреждены энергообъекты

"В результате российского авиаудара повреждены объекты энергетической инфраструктуры города. Временно без электроснабжения находится Центральный район", — сообщил Шанько.

По его словам, на месте уже работают специалисты, которые обследуют поврежденное оборудование и определяют объемы аварийно-восстановительных работ.

Жителей просят сохранять спокойствие

В городской военной администрации заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Жителей Херсона призвали сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам. При необходимости они могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости".

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Что предшествовало

  • Российские войска атакуют Херсон управляемыми авиабомбами. Известно о пострадавшей.
  • В Херсонской области 2 человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате вражеских обстрелов.

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