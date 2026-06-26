Россия авиаударом оставила без света Центральный район Херсона, - ГВА
В Херсоне в результате российского авиаудара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего Центральный район города остался без электроснабжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
В результате атаки повреждены энергообъекты
"В результате российского авиаудара повреждены объекты энергетической инфраструктуры города. Временно без электроснабжения находится Центральный район", — сообщил Шанько.
По его словам, на месте уже работают специалисты, которые обследуют поврежденное оборудование и определяют объемы аварийно-восстановительных работ.
Жителей просят сохранять спокойствие
В городской военной администрации заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Жителей Херсона призвали сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам. При необходимости они могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости".
Что предшествовало
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль