Росія авіаударом залишила без світла Центральний район Херсона, - МВА
У Херсоні внаслідок російського авіаудару пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, через що Центральний район міста залишився без електропостачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Через атаку пошкоджено енергооб'єкти
"Внаслідок російського авіаудару пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури міста. Тимчасово без електропостачання Центральний район", – повідомив Шанько.
За його словами, на місці вже працюють фахівці, які обстежують пошкоджене обладнання та визначають обсяги аварійно-відновлювальних робіт.
Мешканців просять зберігати спокій
У міській військовій адміністрації запевнили, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання.
Жителів Херсона закликали зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. За потреби вони можуть скористатися Пунктами незламності.
Що передувало
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