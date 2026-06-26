Росія авіаударом залишила без світла Центральний район Херсона, - МВА

У Херсоні внаслідок російського авіаудару пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, через що Центральний район міста залишився без електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

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Через атаку пошкоджено енергооб'єкти

"Внаслідок російського авіаудару пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури міста. Тимчасово без електропостачання Центральний район", – повідомив Шанько.

За його словами, на місці вже працюють фахівці, які обстежують пошкоджене обладнання та визначають обсяги аварійно-відновлювальних робіт.

Мешканців просять зберігати спокій

У міській військовій адміністрації запевнили, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Жителів Херсона закликали зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. За потреби вони можуть скористатися Пунктами незламності.

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