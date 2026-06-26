УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10667 відвідувачів онлайн
Новини Атака РФ КАБами по Херсону
228 3

Росія авіаударом залишила без світла Центральний район Херсона, - МВА

У Херсоні через авіаудар РФ пошкоджені енергооб’єкти

У Херсоні внаслідок російського авіаудару пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, через що Центральний район міста залишився без електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Через атаку пошкоджено енергооб'єкти

"Внаслідок російського авіаудару пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури міста. Тимчасово без електропостачання Центральний район", – повідомив Шанько.

За його словами, на місці вже працюють фахівці, які обстежують пошкоджене обладнання та визначають обсяги аварійно-відновлювальних робіт.

Мешканців просять зберігати спокій

У міській військовій адміністрації запевнили, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Жителів Херсона закликали зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. За потреби вони можуть скористатися Пунктами незламності.

Також читайте: Рашисти атакували критичну інфраструктуру Херсона: центр міста залишився без світла

Що передувало

  • Російські війська атакують Херсон керованими авіабомбами. Відомо про постраждалу.
  • На Херсонщині 2 людини загинули, ще 16 - дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Автор: 

обстріл (34709) Херсон (3898) електроенергія (6896)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 