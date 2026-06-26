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Украину накроет сильная жара из Африки: уже в выходные температура поднимется до +37°

погода

Укргидрометцентр предупредил о сильной жаре, которая вскоре охватит Украину.

Об этом говорится в официальном сообщении на Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вследствие проникновения жаркого воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28–30 июня ожидается сильная жара", - говорится в сообщении.

28 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях, 29–30 июня на Правобережье страны дневная температура составит 35–38°.

"Сильная жара может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, сбоям в работе железнодорожного и автомобильного транспорта, а также негативно повлияет на жизнедеятельность населения", - добавили синоптики.

В связи с этим украинцам рекомендуют заранее подготовиться к высоким температурам: экономно использовать электроэнергию, не перегружать холодильники и морозильники, затенять окна домов, а также позаботиться о достаточном запасе питьевой воды и необходимых лекарств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине ограничат движение грузовиков при температуре свыше 28 градусов

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