Україну накриє сильна спека з Африки: вже у вихідні температура підніметься до +37°
Укргідрометцентр попередив про сильну спеку, яка незабаром накриє Україну.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28-30 червня очікується сильна спека", - йдеться у повідомленні.
28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, 29-30 червня на Правобережжі країни температура вдень становитиме 35-38°.
"Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення", - додали синоптики.
У зв’язку з цим українцям радять заздалегідь підготуватися до високих температур: економно використовувати електроенергію, не перевантажувати холодильники та морозильники, затіняти вікна осель, а також подбати про достатній запас питної води та необхідних ліків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль