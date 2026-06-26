Україну накриє сильна спека з Африки: вже у вихідні температура підніметься до +37°

Укргідрометцентр попередив про сильну спеку, яка незабаром накриє Україну.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28-30 червня очікується сильна спека", - йдеться у повідомленні.

28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, 29-30 червня на Правобережжі країни температура вдень становитиме 35-38°.

"Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення", - додали синоптики.

У зв’язку з цим українцям радять заздалегідь підготуватися до високих температур: економно використовувати електроенергію, не перевантажувати холодильники та морозильники, затіняти вікна осель, а також подбати про достатній запас питної води та необхідних ліків.

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