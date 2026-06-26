Более 48 млн грн убытков "Укрзализныци": директору одного из филиалов сообщено о подозрении, - Нацполиция
Разоблачен директор одного из филиалов акционерного общества "Укрзализныця", который, злоупотребив служебным положением, завладел имуществом и нанес материальный ущерб. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что в мае-августе 2025 года должностное лицо "Укрзализныци" через электронную торговую систему "Прозорро.Продажи" провело 184 аукциона по "голландской" процедуре, при которой цена постепенно снижается.
В результате проведения торгов по продаже услуг по использованию полувагонов установлено, что в период проведения указанных аукционов спрос не уменьшался, а рос. Это позволило отдельным субъектам хозяйствования пользоваться имуществом государственного предприятия на условиях, которые были экономически невыгодными для него.
Убытки на 48 млн грн
Нацполиция отмечает, что задокументировано 184 эпизода совершения противоправной деятельности, в результате чего нанесен материальный ущерб на сумму более 48 миллионов гривен.
Директору одного из филиалов акционерного общества "Укрзализныця" сообщено о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
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