Более 48 млн грн убытков "Укрзализныци": директору одного из филиалов сообщено о подозрении, - Нацполиция

Разоблачен директор одного из филиалов акционерного общества "Укрзализныця", который, злоупотребив служебным положением, завладел имуществом и нанес материальный ущерб. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что в мае-августе 2025 года должностное лицо "Укрзализныци" через электронную торговую систему "Прозорро.Продажи" провело 184 аукциона по "голландской" процедуре, при которой цена постепенно снижается.

В результате проведения торгов по продаже услуг по использованию полувагонов установлено, что в период проведения указанных аукционов спрос не уменьшался, а рос. Это позволило отдельным субъектам хозяйствования пользоваться имуществом государственного предприятия на условиях, которые были экономически невыгодными для него.

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Убытки на 48 млн грн

Нацполиция отмечает, что задокументировано 184 эпизода совершения противоправной деятельности, в результате чего нанесен материальный ущерб на сумму более 48 миллионов гривен.

Директору одного из филиалов акционерного общества "Укрзализныця" сообщено о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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