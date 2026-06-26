Понад 48 млн грн збитків "Укрзалізниці": повідомлено про підозру директору однієї з філій, - Нацполіція

Викрито директора однієї з філій акціонерного товариства "Укрзалізниця", який шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном та завдав матеріальних збитків. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що у травні-серпні 2025 року посадовець "Укрзалізниці" через електронну торгову систему "Прозорро.Продажі" провів 184 аукціони за "голландською" процедурою, за якою ціна поступово знижується.

Внаслідок проведення торгів з продажу послуг з використання напіввагонів встановлено, що у період проведення зазначених аукціонів попит не зменшувався, а зростав. Це дало змогу окремим суб’єктам господарювання користуватися майном державного товариства на умовах, які були економічно невигідними для нього.

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Збитки на 48 млн грн

Нацполіція зазначає, що задокументовано 184 епізоди вчинення протиправної діяльності, внаслідок чого завдано матеріальних збитків на суму понад 48 мільйонів гривень.

Директору однієї з філій акціонерного товариства "Укрзалізниця" повідомлено про підозру за фактом заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

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