УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Фото Заволодіння коштами Укрзалізниці
996 14

Викрито схему постачання неякісного рухомого складу для "Укрзалізниці" зі збитками 64 млн грн, - Кравченко. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру колишньому директору, чинному директору та начальнику управління одного з вагонобудівних заводів у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Викрито схему постачання для

Що відомо

Між "Укрзалізницею" та підприємством було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Йдеться про рухомий склад для міжнародних перевезень.

Також читайте: Розкрадання 95 млн грн на трансформаторах для "Укрзалізниці": справу передали до суду

Зазначається, що продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків. І це при тому, що нормативний строк їхньої служби десятки років.

Викрито схему постачання для

Збитки

Так, експертизи підтвердили, що при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями.

Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено.

Читайте: Розтрата 4,4 млн грн на закупівлі обладнання для локомотивів: оголошено підозру двом посадовцям "Укрзалізниці", - Офіс Генпрокурора

Генпрокурор зазначив, що збитки державі становлять понад 64 мільйони гривень.

Викрито схему постачання для

Дії посадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Викрито схему постачання для
Викрито схему постачання для

Автор: 

Укрзалізниця (7155) вагони (836) закупівлі (3695) Кравченко Руслан (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
64млн )))

а 311млрд корупції зельоних гнид гниду кравченко не цікавлять )

автентичність плівок міндіча не встановлено ))
показати весь коментар
04.05.2026 17:44 Відповісти
+3
гнида кравченко як і Оманська Гнида створює інформаційний шум щоб відволікти увагу від плівок міндіча
показати весь коментар
04.05.2026 17:46 Відповісти
+3
Свого косити під дурачка туди поставили на посаду генпрокурора.Він буде помічати все,крім головного
показати весь коментар
04.05.2026 17:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
64млн )))

а 311млрд корупції зельоних гнид гниду кравченко не цікавлять )

автентичність плівок міндіча не встановлено ))
показати весь коментар
04.05.2026 17:44 Відповісти
Що за наїзд. Це не компетенція генпрока.
Міндічі цукермани це компетенція НАБУ.та САП. ВОНИ ЇХ І РОЗРОБЛЯЛИ. Але крім мильної опери звукозапису на виході зеро.
Може їх спитаєте?!
показати весь коментар
04.05.2026 17:47 Відповісти
гуляй, зебілка
показати весь коментар
04.05.2026 17:47 Відповісти
З нас двох, зебіл ти. Це ж очевидно)
Де відповідь, паяц?!
показати весь коментар
04.05.2026 17:50 Відповісти
волію в таке zельоне гівно як Ви не вступати.
показати весь коментар
04.05.2026 17:51 Відповісти
Це правда. Поїздка в поїзді нагадує поїздку про розбитій дорозі на двуколці з квадратними колесами. У вагонах все деренчить, скіпить, і таке враження, що розвалюється(
показати весь коментар
04.05.2026 17:45 Відповісти
гнида кравченко як і Оманська Гнида створює інформаційний шум щоб відволікти увагу від плівок міндіча
показати весь коментар
04.05.2026 17:46 Відповісти

А що робить Кривонос аби привернути увагу і всім нам послухати судові засідання і вироки суду банді мідасу?
показати весь коментар
04.05.2026 17:48 Відповісти
Свого косити під дурачка туди поставили на посаду генпрокурора.Він буде помічати все,крім головного
показати весь коментар
04.05.2026 17:51 Відповісти
Піскоструйка робить чудеса.То вже якраз десятий рік підійшов
показати весь коментар
04.05.2026 17:47 Відповісти
Хто ж там в наглядовій раді..може Лещенко
показати весь коментар
04.05.2026 17:51 Відповісти
"Килька рокив)" У вас на китайскую хрень гарантия 14 дней! А тут килька рокив.
показати весь коментар
04.05.2026 18:27 Відповісти
... не може бути, там в УЗ за всіма діями спостерігає пильне око - серлєщенко .
Тепер серйозно, це ми так прямуємо до ЄС на цих парах колісних ?, я мовчу про все інше...
показати весь коментар
04.05.2026 19:01 Відповісти
Свириденко з миловановим та серлєщем і ротою держсекретарів КМУ і Цовв, гроші отримують РЕГУЛЯРНО з бюджету від Українців, а воно он, як погано вийшло…війна і рухомий склад залізниці… Тоді, це уже робота на окупантів ******!! Злочин=зраді!
Люстрацію дієву треба проводити, вірьовкою, усіх причетних істот!!
Бо мафіозні портновські, тільки затягнуть час, як беркутньою чи насраловим, або шуфричем….
показати весь коментар
04.05.2026 19:25 Відповісти
 
 