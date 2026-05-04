Викрито схему постачання неякісного рухомого складу для "Укрзалізниці" зі збитками 64 млн грн, - Кравченко. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру колишньому директору, чинному директору та начальнику управління одного з вагонобудівних заводів у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Між "Укрзалізницею" та підприємством було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Йдеться про рухомий склад для міжнародних перевезень.

Зазначається, що продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків. І це при тому, що нормативний строк їхньої служби десятки років.

Збитки

Так, експертизи підтвердили, що при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями.

Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено.

Генпрокурор зазначив, що збитки державі становлять понад 64 мільйони гривень.

Дії посадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.



