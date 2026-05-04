Викрито схему постачання неякісного рухомого складу для "Укрзалізниці" зі збитками 64 млн грн, - Кравченко. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру колишньому директору, чинному директору та начальнику управління одного з вагонобудівних заводів у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця".
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Між "Укрзалізницею" та підприємством було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Йдеться про рухомий склад для міжнародних перевезень.
Зазначається, що продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків. І це при тому, що нормативний строк їхньої служби десятки років.
Збитки
Так, експертизи підтвердили, що при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями.
Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено.
Генпрокурор зазначив, що збитки державі становлять понад 64 мільйони гривень.
Дії посадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
а 311млрд корупції зельоних гнид гниду кравченко не цікавлять )
автентичність плівок міндіча не встановлено ))
Міндічі цукермани це компетенція НАБУ.та САП. ВОНИ ЇХ І РОЗРОБЛЯЛИ. Але крім мильної опери звукозапису на виході зеро.
Може їх спитаєте?!
Де відповідь, паяц?!
А що робить Кривонос аби привернути увагу і всім нам послухати судові засідання і вироки суду банді мідасу?
Тепер серйозно, це ми так прямуємо до ЄС на цих парах колісних ?, я мовчу про все інше...
Люстрацію дієву треба проводити, вірьовкою, усіх причетних істот!!
Бо мафіозні портновські, тільки затягнуть час, як беркутньою чи насраловим, або шуфричем….