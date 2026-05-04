976 14

Раскрыта схема поставок некачественного подвижного состава для "Укрзализныци" с убытками в 64 млн грн, - Кравченко. ФОТОрепортаж

Было объявлено о подозрении бывшему директору, действующему директору и начальнику управления одного из вагоностроительных заводов в хищении средств АО "Укрзализныця".

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Между "Укрзализныцей" и предприятием был заключен договор на поставку пассажирских вагонов и колесных пар для движения как по украинской, так и по европейской колее. Речь идет о подвижном составе для международных перевозок.

Отмечается, что продукцию изготовили, поставили и ввели в эксплуатацию. Но уже через несколько лет во время планового технического обслуживания обнаружили критические дефекты – трещины и разрывы ключевых элементов вагонов и тележек. И это при том, что нормативный срок их службы составляет десятки лет.

Так, экспертизы подтвердили, что при производстве использовалась сталь с заниженными физико-техническими характеристиками, а сварочные работы были выполнены с грубыми нарушениями.

Фактически вагоны стали непригодными к эксплуатации на десятки лет раньше, чем предусмотрено.

Генеральный прокурор отметил, что ущерб государству составляет более 64 миллионов гривен.

Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

64млн )))

а 311млрд корупції зельоних гнид гниду кравченко не цікавлять )

автентичність плівок міндіча не встановлено ))
04.05.2026 17:44 Ответить
гнида кравченко як і Оманська Гнида створює інформаційний шум щоб відволікти увагу від плівок міндіча
04.05.2026 17:46 Ответить
Свого косити під дурачка туди поставили на посаду генпрокурора.Він буде помічати все,крім головного
04.05.2026 17:51 Ответить
04.05.2026 17:44 Ответить
Що за наїзд. Це не компетенція генпрока.
Міндічі цукермани це компетенція НАБУ.та САП. ВОНИ ЇХ І РОЗРОБЛЯЛИ. Але крім мильної опери звукозапису на виході зеро.
Може їх спитаєте?!
04.05.2026 17:47 Ответить
гуляй, зебілка
04.05.2026 17:47 Ответить
З нас двох, зебіл ти. Це ж очевидно)
Де відповідь, паяц?!
04.05.2026 17:50 Ответить
волію в таке zельоне гівно як Ви не вступати.
04.05.2026 17:51 Ответить
Це правда. Поїздка в поїзді нагадує поїздку про розбитій дорозі на двуколці з квадратними колесами. У вагонах все деренчить, скіпить, і таке враження, що розвалюється(
04.05.2026 17:45 Ответить
гнида кравченко як і Оманська Гнида створює інформаційний шум щоб відволікти увагу від плівок міндіча
04.05.2026 17:46 Ответить

А що робить Кривонос аби привернути увагу і всім нам послухати судові засідання і вироки суду банді мідасу?
04.05.2026 17:48 Ответить
Свого косити під дурачка туди поставили на посаду генпрокурора.Він буде помічати все,крім головного
04.05.2026 17:51 Ответить
Піскоструйка робить чудеса.То вже якраз десятий рік підійшов
04.05.2026 17:47 Ответить
Хто ж там в наглядовій раді..може Лещенко
04.05.2026 17:51 Ответить
"Килька рокив)" У вас на китайскую хрень гарантия 14 дней! А тут килька рокив.
04.05.2026 18:27 Ответить
... не може бути, там в УЗ за всіма діями спостерігає пильне око - серлєщенко .
Тепер серйозно, це ми так прямуємо до ЄС на цих парах колісних ?, я мовчу про все інше...
04.05.2026 19:01 Ответить
Свириденко з миловановим та серлєщем і ротою держсекретарів КМУ і Цовв, гроші отримують РЕГУЛЯРНО з бюджету від Українців, а воно он, як погано вийшло…війна і рухомий склад залізниці… Тоді, це уже робота на окупантів ******!! Злочин=зраді!
Люстрацію дієву треба проводити, вірьовкою, усіх причетних істот!!
Бо мафіозні портновські, тільки затягнуть час, як беркутньою чи насраловим, або шуфричем….
04.05.2026 19:25 Ответить
 
 