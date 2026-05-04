Раскрыта схема поставок некачественного подвижного состава для "Укрзализныци" с убытками в 64 млн грн, - Кравченко. ФОТОрепортаж

Было объявлено о подозрении бывшему директору, действующему директору и начальнику управления одного из вагоностроительных заводов в хищении средств АО "Укрзализныця".

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Между "Укрзализныцей" и предприятием был заключен договор на поставку пассажирских вагонов и колесных пар для движения как по украинской, так и по европейской колее. Речь идет о подвижном составе для международных перевозок.

Отмечается, что продукцию изготовили, поставили и ввели в эксплуатацию. Но уже через несколько лет во время планового технического обслуживания обнаружили критические дефекты – трещины и разрывы ключевых элементов вагонов и тележек. И это при том, что нормативный срок их службы составляет десятки лет.

Убытки

Так, экспертизы подтвердили, что при производстве использовалась сталь с заниженными физико-техническими характеристиками, а сварочные работы были выполнены с грубыми нарушениями.

Фактически вагоны стали непригодными к эксплуатации на десятки лет раньше, чем предусмотрено.

Генеральный прокурор отметил, что ущерб государству составляет более 64 миллионов гривен.

Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.



