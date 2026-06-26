Украинские дальнобойные удары заставляют Россию расставлять приоритеты в ПВО, - Минобороны Эстонии

Растущая способность Украины наносить удары на большие расстояния ставит российское руководство перед сложным выбором, поскольку систем ПВО недостаточно для защиты всех объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава отдела оборонной готовности Министерства обороны Герт Каю.

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Он отметил, что это вынуждает российское командование сознательно идти на риск, оставляя часть объектов без защиты.

Россия вынуждена оставлять часть объектов без прикрытия

По его словам, на этой неделе Украина нанесла удары по двум российским центрам космической связи, обеспечивающим связь российской армии. Также под атаки попали нефтеперерабатывающие заводы в Московской, Тюменской и Оренбургской областях, а также нефтехранилища, в частности в оккупированном Крыму. Кроме того, было поражено предприятие по производству компонентов ракет в Воронежской области.

"Растущая способность Украины наносить удары на большие расстояния поставила руководство России перед сложным выбором: поскольку средств ПВО не хватает на все, приходится определять приоритетные объекты. Это неизбежно сопряжено с рисками — часть объектов остается без защиты и может быть выведена из строя", — отметил Каю.

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Он также сообщил, что в результате ударов средствами средней и большой дальности было выведено из строя до 20% российских мощностей по переработке нефти. Это, по его словам, привело к дефициту топлива и введению ограничений на его продажу примерно в 20 регионах России.

РФ снизила интенсивность дальнобойных ударов

Он добавил, что интенсивность российских ударов на большие расстояния на прошлой неделе снизилась: было запущено около 900 беспилотников и 12 ракет, что на 35% меньше по беспилотникам и на 84% меньше по ракетам по сравнению с предыдущими периодами. В то же время, по его словам, после таких спадов часто происходят новые масштабные атаки.

На фронте активность оставалась на уровне предыдущих недель. В то же время Каю отметил, что ситуация для Украины осложнилась в районе Константиновки — ключевого элемента оборонительного рубежа.

"Захват этой линии — приоритетная задача России для продвижения вглубь Донбасса. Украина, со своей стороны, наращивает силы в этом районе и активизирует удары средней дальности, чтобы затруднить российскую логистику", — пояснил он.

По его словам, последствия уже заметны: из-за проблем с логистикой Россия была вынуждена вывести часть подразделений из этого района.

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