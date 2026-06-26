Українські далекобійні удари змушують Росію розставляти пріоритети в ППО, - Міноборони Естонії

Наростальна спроможність України завдавати ударів на великі відстані створює для російського керівництва складний вибір, оскільки систем ППО недостатньо для захисту всіх об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив голова відділу оборонної готовності Міністерства оборони Герт Каю.

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Він зазначив, це змушує російське командування свідомо йти на ризики, залишаючи частину об’єктів без захисту.

Росія змушена залишати частину об’єктів без прикриття

За його словами, цього тижня удари України були завдані по двох російських центрах космічного зв’язку, що забезпечують комунікацію російської армії. Також під атаки потрапили нафтопереробні заводи в Московській, Тюменській та Оренбурзькій областях, а також нафтосховища, зокрема в окупованому Криму. Крім того, було уражено підприємство з виробництва компонентів ракет у Воронезькій області.

"Зростаюча здатність України завдавати удари на великі відстані поставила керівництво Росії перед складним вибором: оскільки засобів ППО не вистачає на все, доводиться визначати пріоритетні об’єкти. Це неминуче пов’язано з ризиками — частина об’єктів залишається без захисту і може бути виведена з ладу", — зазначив Каю.

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Він також повідомив, що внаслідок ударів засобами середньої та великої дальності було виведено з ладу до 20% російських потужностей з переробки нафти. Це, за його словами, спричинило дефіцит пального та запровадження обмежень на його продаж приблизно у 20 регіонах Росії.

РФ знизила інтенсивність далекобійних ударів

Каю додав, що інтенсивність російських ударів на великі відстані минулого тижня знизилася: було запущено близько 900 безпілотників і 12 ракет, що на 35% менше за БпЛА та на 84% менше за ракети порівняно з попередніми періодами. Водночас, за його словами, після таких спадів часто відбуваються нові масштабні атаки.

На фронті активність залишалася на рівні попередніх тижнів. Водночас Каю зазначив, що ситуація для України ускладнилася в районі Костянтинівки - ключового елементу оборонного рубежу.

"Захоплення цієї лінії — пріоритетне завдання Росії для просування вглиб Донбасу. Україна, зі свого боку, нарощує сили в цьому районі та активізує удари середньої дальності, щоб ускладнити російську логістику", - пояснив він.

За його словами, наслідки вже помітні: через проблеми з логістикою Росія була змушена вивести частину підрозділів із цього району.

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