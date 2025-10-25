Далекобійна зброя дозволить позбавити Росію засобів терору, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що достатня далекобійність дозволить позбавити Росію її засобів терору.

про це йдеться у дописі Сибіги у Х.

"Черговий російський удар по критичній інфраструктурі, енергосистемі, залізниці, житлових будинках у Києві, а також Дніпропетровській, Харківській, Сумській та інших областях. Є загиблі та поранені", - зазначив міністр закордонних справ.

Сибіга наголосив, що ніхто у світі не хоче продовження цієї війни, крім Росії.

"Абсурдно, але саме ця країна наразі головує в Раді Безпеки ООН у жовтні 2025 року, хоча сама її присутність в РБ ООН є незаконною", - йдеться у повідомленні.

Міністр заявив, що російський терор можна і потрібно зупинити.

"Колективними діями. Посиленням санкційного тиску. Зміцненням енергетичної підтримки та обороноздатності України. Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору - прямо в місцях їх виробництва та запуску", - написав Сибіга.

