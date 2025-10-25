Далекобійна зброя дозволить позбавити Росію засобів терору, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що достатня далекобійність дозволить позбавити Росію її засобів терору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги у Х.
"Черговий російський удар по критичній інфраструктурі, енергосистемі, залізниці, житлових будинках у Києві, а також Дніпропетровській, Харківській, Сумській та інших областях. Є загиблі та поранені", - зазначив міністр закордонних справ.
Сибіга наголосив, що ніхто у світі не хоче продовження цієї війни, крім Росії.
"Абсурдно, але саме ця країна наразі головує в Раді Безпеки ООН у жовтні 2025 року, хоча сама її присутність в РБ ООН є незаконною", - йдеться у повідомленні.
Міністр заявив, що російський терор можна і потрібно зупинити.
"Колективними діями. Посиленням санкційного тиску. Зміцненням енергетичної підтримки та обороноздатності України. Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору - прямо в місцях їх виробництва та запуску", - написав Сибіга.
Як ці барани очевидного не бачать?
Сиди та мовчи тоді.
"Колумб - 2.0"
"Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців."
"Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму - у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти."
"Назвемо речі своїми іменами - ракетна програма потрібна, щоб воювати з Росією. І якщо саме цю програму скорочують, то це означає, що нашу армію готують до того, що прямого масштабного зіткнення зі збройними силами РФ не очікується. А от на якій підставі воно не очікується - особисто в мене викликає запитання", - каже ветеран російсько-української війни Євген Дикий."
Джерело - https://www.5.ua/polityka/komanda-zelenskoho-svidomo-zirvala-raketnu-prohramu-ukrainy-stoprevansh-222836.html