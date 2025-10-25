УКР
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
399 16

Далекобійна зброя дозволить позбавити Росію засобів терору, - Сибіга

сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що достатня далекобійність дозволить позбавити Росію її засобів терору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги у Х.

"Черговий російський удар по критичній інфраструктурі, енергосистемі, залізниці, житлових будинках у Києві, а також Дніпропетровській, Харківській, Сумській та інших областях. Є загиблі та поранені", - зазначив міністр закордонних справ.

Сибіга наголосив, що ніхто у світі не хоче продовження цієї війни, крім Росії.

"Абсурдно, але саме ця країна наразі головує в Раді Безпеки ООН у жовтні 2025 року, хоча сама її присутність в РБ ООН є незаконною", - йдеться у повідомленні.

Міністр заявив, що російський терор можна і потрібно зупинити.

"Колективними діями. Посиленням санкційного тиску. Зміцненням енергетичної підтримки та обороноздатності України. Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору - прямо в місцях їх виробництва та запуску", - написав Сибіга.

обстріл (31526) росія (68649) Сибіга Андрій (693)
Топ коментарі
+4
Фламінго позбавить, інфа 100%
25.10.2025 12:35 Відповісти
+4
25.10.2025 12:40 Відповісти
+4
Треба цього дебіла відправити в москву з поясом шахіда, оце й буде далекобійна зброя.
25.10.2025 12:52 Відповісти
Фламінго позбавить, інфа 100%
25.10.2025 12:35 Відповісти
Це не нам, Бубочкє кажи. Ні Мерц, ні Трамп нічого не дадуть, сама думка про Томагавки примушує Зеленського всикатись зі сміху, як на днях у Вашингтоні. Воно рже, бо за кілометр бачить своїх братів-звіздоболів. Балістики у Зелькі навіть в планах нема, є якісь крилаті потвори, тіпа Фламінго, зібрані на мощностях 95-го кварталу, але де вони в реалі, ніхто не знає.
25.10.2025 12:38 Відповісти
25.10.2025 12:40 Відповісти
А тисяча Вовагавків нє? А п'ять тисяч? Вова може ще нагавкати, він потужний!
25.10.2025 12:45 Відповісти
Скоріше не позбавить, а збільшить удари.
Як ці барани очевидного не бачать?
25.10.2025 12:43 Відповісти
кацап, не ний
25.10.2025 12:47 Відповісти
Тебе не бомбять, вчасно здригнув?
Сиди та мовчи тоді.
25.10.2025 12:51 Відповісти
А після втрати Херсону Путін заплаче і втече.
25.10.2025 12:45 Відповісти
Сибіга відкриває Америку....
"Колумб - 2.0"
25.10.2025 12:48 Відповісти
Треба цього дебіла відправити в москву з поясом шахіда, оце й буде далекобійна зброя.
25.10.2025 12:52 Відповісти
Ви вже задовбали "зелені" служанки, так чому 7 років не робили нашу далекобійну зброю, а тирили гроші і виводили в офшори? Чим погані були "Сапсани", "Вільхи", "Нептуни"? Про "Фламінго" розповідайте наріду 73%, вони ********** казочки про Голобородька і від Голобородька.
25.10.2025 12:56 Відповісти
средством террора может прекрасно послужить ядерка, которая есть у пуйлы, а у нас только фламиндичи
25.10.2025 12:58 Відповісти
З новини серпня 2020 року:

"Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців."

"Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму - у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти."

"Назвемо речі своїми іменами - ракетна програма потрібна, щоб воювати з Росією. І якщо саме цю програму скорочують, то це означає, що нашу армію готують до того, що прямого масштабного зіткнення зі збройними силами РФ не очікується. А от на якій підставі воно не очікується - особисто в мене викликає запитання", - каже ветеран російсько-української війни Євген Дикий."

Джерело - https://www.5.ua/polityka/komanda-zelenskoho-svidomo-zirvala-raketnu-prohramu-ukrainy-stoprevansh-222836.html
25.10.2025 13:20 Відповісти
То якого біса ви за 4 роки (!) не роздуплилися налагодити випус елементарної балістики, кончені ви дегенерати. Ви, тварюки зелені, маєте усі бути страчені, до єдиного, за саботаж оборони, потурання ворогу і внутрішній геноцид українців!
25.10.2025 13:26 Відповісти
 
 