Дальнобойное оружие позволит лишить Россию средств террора, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что достаточная дальнобойность позволит лишить Россию ее средств террора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Сибиги в Х.

"Очередной российский удар по критической инфраструктуре, энергосистеме, железной дороге, жилым домам в Киеве, а также Днепропетровской, Харьковской, Сумской и других областях. Есть погибшие и раненые", - отметил министр иностранных дел.

Сибига подчеркнул, что никто в мире не хочет продолжения этой войны, кроме России.

"Абсурдно, но именно эта страна сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН в октябре 2025 года, хотя само ее присутствие в СБ ООН является незаконным", - говорится в сообщении.

Министр заявил, что российский террор можно и нужно остановить.

"Коллективными действиями. Усилением санкционного давления. Укреплением энергетической поддержки и обороноспособности Украины. Достаточная дальнобойность позволит нам лишить Россию ее средств террора - прямо в местах их производства и запуска", - написал Сибига.

Топ комментарии
+2
Фламінго позбавить, інфа 100%
25.10.2025 12:35 Ответить
+1
25.10.2025 12:40 Ответить
+1
Треба цього дебіла відправити в москву з поясом шахіда, оце й буде далекобійна зброя.
25.10.2025 12:52 Ответить
Фламінго позбавить, інфа 100%
25.10.2025 12:35 Ответить
Це не нам, Бубочкє кажи. Ні Мерц, ні Трамп нічого не дадуть, сама думка про Томагавки примушує Зеленського всикатись зі сміху, як на днях у Вашингтоні. Воно рже, бо за кілометр бачить своїх братів-звіздоболів. Балістики у Зелькі навіть в планах нема, є якісь крилаті потвори, тіпа Фламінго, зібрані на мощностях 95-го кварталу, але де вони в реалі, ніхто не знає.
25.10.2025 12:38 Ответить
25.10.2025 12:40 Ответить
А тисяча Вовагавків нє? А п'ять тисяч? Вова може ще нагавкати, він потужний!
25.10.2025 12:45 Ответить
Скоріше не позбавить, а збільшить удари.
Як ці барани очевидного не бачать?
25.10.2025 12:43 Ответить
кацап, не ний
25.10.2025 12:47 Ответить
Тебе не бомбять, вчасно здригнув?
Сиди та мовчи тоді.
25.10.2025 12:51 Ответить
А після втрати Херсону Путін заплаче і втече.
25.10.2025 12:45 Ответить
Сибіга відкриває Америку....
"Колумб - 2.0"
25.10.2025 12:48 Ответить
Треба цього дебіла відправити в москву з поясом шахіда, оце й буде далекобійна зброя.
25.10.2025 12:52 Ответить
Ви вже задовбали "зелені" служанки, так чому 7 років не робили нашу далекобійну зброю, а тирили гроші і виводили в офшори? Чим погані були "Сапсани", "Вільхи", "Нептуни"? Про "Фламінго" розповідайте наріду 73%, вони ********** казочки про Голобородька і від Голобородька.
25.10.2025 12:56 Ответить
средством террора может прекрасно послужить ядерка, которая есть у пуйлы, а у нас только фламиндичи
25.10.2025 12:58 Ответить
 
 