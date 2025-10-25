Дальнобойное оружие позволит лишить Россию средств террора, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что достаточная дальнобойность позволит лишить Россию ее средств террора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Сибиги в Х.
"Очередной российский удар по критической инфраструктуре, энергосистеме, железной дороге, жилым домам в Киеве, а также Днепропетровской, Харьковской, Сумской и других областях. Есть погибшие и раненые", - отметил министр иностранных дел.
Сибига подчеркнул, что никто в мире не хочет продолжения этой войны, кроме России.
"Абсурдно, но именно эта страна сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН в октябре 2025 года, хотя само ее присутствие в СБ ООН является незаконным", - говорится в сообщении.
Министр заявил, что российский террор можно и нужно остановить.
"Коллективными действиями. Усилением санкционного давления. Укреплением энергетической поддержки и обороноспособности Украины. Достаточная дальнобойность позволит нам лишить Россию ее средств террора - прямо в местах их производства и запуска", - написал Сибига.
