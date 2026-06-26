Украина отреагировала на ноту Беларуси о пограничном режиме

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил получение ноты от белорусской стороны относительно посещения приграничной зоны, отметив, что Минск ссылается на уже утратившие силу документы, поскольку Украина вышла из соответствующих соглашений в рамках СНГ и двусторонних форматов с Беларусью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, Украина не ожидает участия Беларуси в войне и исходит из того, что Минск не позволит втянуть себя в конфликт.

"Я вам скажу, что мы не ожидаем. Мы не ожидаем их участия в войне. Мы исходим из того, что они не позволят России втянуть себя в эту войну, что они избегут этого втягивания и провокаций, потому что Украина будет отвечать тем же", - сказал он во время общения с представителями СМИ в пятницу.

В то же время глава МИД подчеркнул, что украинская сторона внимательно отслеживает ситуацию в Беларуси, в частности изменения в военной активности, законодательстве и инфраструктуре, а также совместные действия с Россией.

Нота Беларуси о приграничной зоне

Сибига сообщил, что Украина получила ноту от белорусской стороны через посольство в Минске с предложением ввести определенный режим посещения приграничной зоны. При этом Минск ссылается на документы, которые Украина уже не признает, поскольку вышла из соответствующих соглашений в рамках СНГ и двусторонних форматов.

"Такие предложения тоже нужно правильно интерпретировать. Почему именно сейчас? Почему именно приграничная зона? Что это означает?" - отметил глава МИД.

Сибига добавил, что Государственная пограничная служба Украины уже официально сообщила об отсутствии заинтересованности в таких инициативах.

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Оценка угроз со стороны Беларуси

Он также подчеркнул, что украинские спецслужбы и разведка внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси в контексте потенциальных угроз, в частности изменений в законодательстве, структуре и численности воинских подразделений вдоль границы, а также возможных совместных действий с Россией и использования белорусской инфраструктуры для атак на Украину.

По словам министра, президент Украины уже публично предупреждал об этих рисках, и Минск осознает серьезность таких сигналов.

"Если об этом заявляет президент Украины, то, безусловно, мы ожидаем реакции…" - добавил Сибига.

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