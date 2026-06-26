Україна відреагувала на ноту Білорусі щодо прикордонного режиму

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив отримання ноти від білоруської сторони щодо відвідування прикордонної зони, зазначивши, що Мінськ посилається на вже недійсні документи, оскільки Україна вийшла з відповідних угод у межах СНД та двосторонніх форматів із Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За його словами, Україна не очікує участі Білорусі у війні та виходить із того, що Мінськ не дозволить втягнути себе у конфлікт.

"Я вам скажу, що ми не очікуємо. Ми не очікуємо їхньої участі у війні. Ми виходимо з того, що вони не дадуть себе втягнути Росією в цю війну, що вони уникнуть цього втягування і провокування, тому що Україна буде дзеркалити", – сказав він під час спілкування з медіа у п’ятницю.

Водночас глава МЗС наголосив, що українська сторона уважно відстежує ситуацію в Білорусі, зокрема зміни у військовій активності, законодавстві та інфраструктурі, а також спільні дії з Росією.

Нота Білорусі щодо прикордонної зони

Сибіга повідомив, що Україна отримала ноту від білоруської сторони через посольство в Мінську з пропозицією запровадити певний режим відвідування прикордонної зони. При цьому Мінськ посилається на документи, які Україна вже не визнає, оскільки вийшла з відповідних угод у межах СНД та двосторонніх форматів.

"Це теж потрібно правильно зчитувати такі пропозиції. Чому саме зараз? Чому саме прикордоння? Що це означає?" — зазначив очільник МЗС.

Сибіга додав, що Державна прикордонна служба України вже офіційно повідомила про відсутність зацікавленості в таких ініціативах.

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Оцінка загроз з території Білорусі

Він також наголосив, що українські спецслужби та розвідка уважно відстежують ситуацію в Білорусі в контексті потенційних загроз, зокрема змін у законодавстві, структурі та чисельності військових підрозділів уздовж кордону, а також можливих спільних заходів із Росією та використання білоруської інфраструктури для атак на Україну.

За словами міністра, президент України вже публічно попереджав про ці ризики, і Мінськ усвідомлює серйозність таких сигналів.

"Якщо це озвучується президентом України, то, безумовно, ми очікуємо на реакцію…" — додав Сибіга.

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