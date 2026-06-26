Украинцы в Молдове смогут получить гражданство Украины в упрощенном порядке, - Свириденко

Кабинет Министров включил Республику Молдова в перечень государств, граждане которых могут получить гражданство Украины по упрощенной процедуре. Кроме того, правительство работает над внедрением дистанционной сдачи необходимых экзаменов и оформлением документов через зарубежные дипломатические учреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Украинцы в Республике Молдова получат возможность приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Правительство включило Республику Молдова в перечень государств, на граждан которых распространяется этот механизм.

Это решение премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с премьер-министром Молдовы Александрой Мунтяну.

"Для наших стран это закономерный шаг. Нас объединяет общая граница, общий путь в Европейский Союз и взаимная поддержка в условиях российской агрессии. В Молдове проживает большая украинская община, и мы хотим, чтобы люди имели более простой доступ к украинскому гражданству. Следующая задача — сделать процедуру максимально удобной", — подчеркнула глава украинского правительства.

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Сдача экзаменов дистанционно

Сегодня для получения гражданства необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины, но сделать это можно только в Украине.

Правительство работает над возможностью дистанционной сдачи экзаменов. Также необходимо урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий.

Также стороны обсудили развитие совместной транспортной инфраструктуры, в частности строительство нового моста между Украиной и Молдовой, который откроет дополнительные возможности для людей и бизнеса.

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Юлия Свириденко выразила благодарность Молдове за поддержку Украины.