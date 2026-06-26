Українці в Молдові зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку, - Свириденко
Кабінет Міністрів включив Республіку Молдова до переліку держав, громадяни яких можуть набути громадянство України за спрощеною процедурою. Крім того, уряд працює над запровадженням дистанційного складання необхідних іспитів та оформленням документів через закордонні дипломатичні установи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Українці в Республіці Молдова отримають можливість набути громадянство України у спрощеному порядку. Уряд включив Республіку Молдова до переліку держав, на громадян яких поширюється цей механізм.
Це рішення Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з Прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну.
"Для наших країн це закономірний крок. Нас об'єднує спільний кордон, спільний шлях до Європейського Союзу та взаємна підтримка в умовах російської агресії. У Молдові живе велика українська громада, і ми хочемо, щоб люди мали простіший доступ до українського громадянства. Наступне завдання — зробити процедуру максимально зручною", — наголосила Очільниця українського Уряду.
Складання іспитів дистанційно
- Сьогодні для набуття громадянства необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України, але зробити це можна лише в Україні.
- Уряд працює над можливістю дистанційного складання іспитів. Також потрібно врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод.
Також сторони обговорили розвиток спільної транспортної інфраструктури, зокрема будівництво нового мосту між Україною та Молдовою, який відкриє додаткові можливості для людей та бізнесу.
Юлія Свириденко висловила вдячність Молдові за підтримку України.
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