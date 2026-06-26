У военного не заметили перелом ребер, из-за чего он умер: врачу из Киева сообщено о подозрении

56-летнему врачу-хирургу отделения политравмы Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи предъявлено подозрение. Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 46-летнего пациента — военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры и Главном управлении Национальной полиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Правоохранители установили, что военнослужащий обратился за помощью в медицинское учреждение в Деснянском районе Киева с травмой грудной клетки, полученной во время пребывания в столице. На момент осмотра пациент нуждался в тщательном дополнительном обследовании из-за высокого риска внутренних повреждений.

Однако подозреваемый врач-хирург диагностировал у мужчины перелом одного ребра и зафиксировал рану локтевого сустава. Считая, что показаний к экстренной госпитализации нет, медик назначил бойцу стандартную обезболивающую и противовоспалительную терапию и порекомендовал амбулаторное лечение у семейного врача по месту жительства.

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По окончании отпуска военнослужащий вернулся в расположение своей воинской части для дальнейшего прохождения службы, однако уже через два дня его состояние критически ухудшилось, и он скончался в местной больнице.

Выводы судебно-медицинской экспертизы

В ходе досудебного расследования и проведения комплекса судебно-медицинских экспертиз выявились факты халатности хирурга. Выяснилось, что в столичной больнице у пациента банально не заметили перелом еще одного ребра. Причиной этого стало то, что врач назначил рентгенографию грудной клетки только в одной проекции вместо обязательных двух, предусмотренных протоколами.

Согласно официальным выводам экспертов, причиной смерти военнослужащего стало:

Закрытая травма грудной клетки с множественными переломами ребер;

повреждение плевры и легкого;

развитие острых внутренних осложнений и последующая сильная интоксикация всего организма.

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Специалисты единодушно констатировали: необходимый объем медицинской помощи военнослужащему не был оказан. Своевременное и профессиональное выявление внутренних повреждений и назначение надлежащего стационарного лечения в Киеве могли полностью предотвратить наступление смерти пациента.

Следователи сообщили врачу-хирургу о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие халатного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для больного.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до пяти лет.

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