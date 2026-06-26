У военного не заметили перелом ребер, из-за чего он умер: врачу из Киева сообщено о подозрении
56-летнему врачу-хирургу отделения политравмы Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи предъявлено подозрение. Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 46-летнего пациента — военнослужащего.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры и Главном управлении Национальной полиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Правоохранители установили, что военнослужащий обратился за помощью в медицинское учреждение в Деснянском районе Киева с травмой грудной клетки, полученной во время пребывания в столице. На момент осмотра пациент нуждался в тщательном дополнительном обследовании из-за высокого риска внутренних повреждений.
Однако подозреваемый врач-хирург диагностировал у мужчины перелом одного ребра и зафиксировал рану локтевого сустава. Считая, что показаний к экстренной госпитализации нет, медик назначил бойцу стандартную обезболивающую и противовоспалительную терапию и порекомендовал амбулаторное лечение у семейного врача по месту жительства.
По окончании отпуска военнослужащий вернулся в расположение своей воинской части для дальнейшего прохождения службы, однако уже через два дня его состояние критически ухудшилось, и он скончался в местной больнице.
Выводы судебно-медицинской экспертизы
В ходе досудебного расследования и проведения комплекса судебно-медицинских экспертиз выявились факты халатности хирурга. Выяснилось, что в столичной больнице у пациента банально не заметили перелом еще одного ребра. Причиной этого стало то, что врач назначил рентгенографию грудной клетки только в одной проекции вместо обязательных двух, предусмотренных протоколами.
Согласно официальным выводам экспертов, причиной смерти военнослужащего стало:
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Закрытая травма грудной клетки с множественными переломами ребер;
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повреждение плевры и легкого;
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развитие острых внутренних осложнений и последующая сильная интоксикация всего организма.
Специалисты единодушно констатировали: необходимый объем медицинской помощи военнослужащему не был оказан. Своевременное и профессиональное выявление внутренних повреждений и назначение надлежащего стационарного лечения в Киеве могли полностью предотвратить наступление смерти пациента.
Следователи сообщили врачу-хирургу о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие халатного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для больного.
Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до пяти лет.
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Пам'ятаю у кiнцi 2022 року звернувся у лiкарню з декотрою хворобою легенiв.
Вiвцi у "сiмейнiй амбулаторii" навiть слухати не стали, за пiвгодини (!!!) написали менi декiлька направлень на аналiзи (дуже забавно потiм виявилось, що адреси знаходяться на рiзних сторонах Миколаева, а мiж часом призначення рiзниця в 15 хв). Здав аналiзи, прийшов, виписали направлення до ЛОРа у 1-шу лiкарню на Екiпажнiй. ЛОР подивився, i каже що в мене все добре.
Тобто людина харкае кров'ю, але якщо аналiзи показали що все добре - значить все добре.
У платнiй клiницi зробили як положено, прописали 10 уколiв тетрациклiну, i все вилiкувалось.
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Якого напрямку була ця реформа - саботаж, чи осознанний геноцид украiнськоi нацii - я не знаю, але те що систему треба змiнювати на профiлактичну, а не "як помрете - так приходiть" - це факт.