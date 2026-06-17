Директора больницы скорой помощи в Киеве, где недавно скончался военнослужащий, уволят с должности, — КГГА

Директора Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Виктора Дороша досрочно освободят от должности 19 июня. Соответствующее решение было принято по итогам комплексной проверки медучреждения. Ранее там скончался раненый военнослужащий Сергей Кузнецов.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, сообщает Цензор.НЕТ.

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Увольнение директора

В ведомстве заявили, что в ходе проверки выявили многочисленные нарушения, а также зафиксировали невыполнение руководителем условий контракта и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

"Решение о досрочном прекращении, расторжении контракта и увольнении Виктора Николаевича Дороша с должности директора КНП принято в соответствии с действующим законодательством и на основании выводов профильной комиссии. Все зафиксированные нарушения получили соответствующую управленческую и кадровую оценку. Комплексная проверка деятельности КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" была начата Департаментом здравоохранения КГГА в связи со значительным общественным резонансом и обращениями общественности", – заявили в ДОЗ.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 9 июня в столичной клинической больнице скорой медицинской помощи скончался раненый боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Кузнецов. Об этом сообщал военнослужащий Сергей Гнездилов.

После этого более 30 военных, ветеранов, волонтеров, правозащитников и журналистов призвали установить все обстоятельства смерти бойца и обратили внимание на предыдущие жалобы на работу больницы.

Уже известно, что проверка медучреждения выявила ряд нарушений.

Полиция Киева возбудила уголовное дело.

В течение 2025–2026 годов Департамент здравоохранения КГГА получил семь официальных жалоб на ненадлежащую организацию медицинской помощи в этом медицинском учреждении.

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