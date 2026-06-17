Директора лікарні швидкої допомоги в Києві, де нещодавно помер військовий, звільнять з посади, - КМДА

Директора Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Віктора Дороша достроково звільнять із посади 19 червня. Відповідне рішення ухвалили за результатами комплексної перевірки медзакладу. Там раніше помер поранений військовослужбовець Сергій Кузнєцов.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Звільнення директора

У відомстві заявили, що під час перевірки виявили численні порушення, а також зафіксували невиконання керівником умов контракту та неналежне виконання посадових обов'язків.

"Рішення про дострокове припинення, розірвання контракту та звільнення Віктора Миколайовича Дороша з посади директора КНП ухвалене відповідно до чинного законодавства та на підставі висновків профільної комісії. Усі зафіксовані порушення отримали відповідну управлінську та кадрову оцінку. Комплексна перевірка діяльності КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" була розпочата Департаментом охорони здоров'я КМДА через значний суспільний резонанс та звернення громадськості", – заявили у ДОЗ.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 9 червня у столичній клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер поранений боєць 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов. Про це повідомляв воїн Сергій Гнезділов.

Після цього понад 30 військових, ветеранів, волонтерів, правозахисників і журналістів закликали встановити всі обставини смерті бійця та звернули увагу на попередні скарги щодо роботи лікарні.

Вже відомо, що перевірка медзакладу виявила низку порушень.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Протягом 2025-2026 років Департамент охорони здоровʼя КМДА отримав сім офіційних скарг щодо неналежної організації медичної допомоги в цьому медзакладі.

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