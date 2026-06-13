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Новини Смерть військовослужбовця
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Смерть військовослужбовця Кузнєцова в столичній лікарні: поліція розпочала кримінальне провадження

Сергій Кузнєцов

В столичній лікарні під час лікування помер чоловік. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Деталі

Як зазначається, 9 червня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одній зі столичних лікарень швидкої медичної допомоги помер 42-річний киянин. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

За фактом смерті чоловіка було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Військовий проходив лікування після поранення

За попередньою інформацією, з квітня цього року пацієнт, який являється військовослужбовцем, внаслідок отриманих тяжких вогнепальних поранень на фронті проходив лікування у столичній лікарні.

Наразі в межах слідства призначено ряд експертиз, які встановлять причину смерті чоловіка та якість наданих медичними працівниками послуг.

За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчими також здійснюється розслідування за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що у столичній клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер поранений боєць 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов. Про це повідомляв воїн Сергій Гнезділов.
  • Вже відомо, що перевірка медзакладу виявила низку порушень.

Автор: 

Нацполіція (15762) смерть (6752) військовослужбовці (5222) 56 окрема мотопіхотна бригада (58)
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У лікарчуків закон Омерти. Як і у мусорів. І вони ще й в симбіозі одні з одними. Перспективи розслідування туманні.
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13.06.2026 09:41 Відповісти
Захисник України не зробив лікарям отих «благодійних внесків» за лікування???
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13.06.2026 09:51 Відповісти
Він їх робив через аптеку лікарні.
"Мати витратила більше 30 тис грн на купівлю ліків в аптеці лікарні"
Мабуть лікарі розраховували ще довго так "лікувати", але щось пішло не так...
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13.06.2026 10:13 Відповісти
Непокарані КабМіндічі зеленського, мотивують убивати Українців і отих осіб, що у білих халатах‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬🤬
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13.06.2026 10:19 Відповісти
 
 