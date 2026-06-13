Смерть військовослужбовця Кузнєцова в столичній лікарні: поліція розпочала кримінальне провадження

В столичній лікарні під час лікування помер чоловік. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Деталі

Як зазначається, 9 червня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одній зі столичних лікарень швидкої медичної допомоги помер 42-річний киянин. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

За фактом смерті чоловіка було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Військовий проходив лікування після поранення

За попередньою інформацією, з квітня цього року пацієнт, який являється військовослужбовцем, внаслідок отриманих тяжких вогнепальних поранень на фронті проходив лікування у столичній лікарні.

Наразі в межах слідства призначено ряд експертиз, які встановлять причину смерті чоловіка та якість наданих медичними працівниками послуг.

За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчими також здійснюється розслідування за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

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